بيراميدز يعلن غياب وليد الكرتي عن مواجهة مازيمبي
الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 15:10
كتب : FilGoal
أعلن نادي بيراميدز إصابة لاعبه وليد الكرتي بتمزق في عضلة السمانة وغيابه لعدة أيام مقبلة.
وليد الكرتي
النادي : بيراميدز
وأشار بيراميدز إلى أن الكرتي سيغيب عن مواجهة مازيمبي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد بيراميدز لمواجهة مازيمبي على ملعب الدفاع الجوي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
ويخض اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.
وكان مصطفى فتحي لاعب الفريق أيضا قد تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب مصر وسيغيب عن مواجهة مازيمبي.
ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى بجانب مازيمبي وصنداونز الجنوب إفريقي ونواذيبو الموريتاني.
وكان بيراميدز قد تأهل لدور المجموعات بعد الفوز على الجيش الرواندي في دور الـ 32.
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