جلادباخ يستعيد مدافعه المصاب بالسرطان

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 15:07

كتب : FilGoal

جلادباخ

أعلن نادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني عودة لاعبه النمساوي ستيفان لاينر المصاب بسرطان الغدد الليمفاوية للتدريبات.

ونشر حساب النادي على تويتر صور اللاعب في التدريبات وعلق "مرحبًا بعودتك، ستيفي.. نحن سعداء جدًا بعودتك".

وأوضح النادي عبر موقعه أن اللاعب سيعود للتدريبات بشكل تدريجي.

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في يوليو الماضي، ذكر النادي في بيان رسمي أن: "ستيفان لينر سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر. بعد الفحص الطبي تم تشخيص إصابة الظهير الأيمن البالغ من العمر 31 عامًا بسرطان الغدد الليمفاوية".

وأضاف البيان "النمساوي الدولي سيخضع الآن للعلاج لعدة أشهر، وقد تم اكتشاف السرطان مبكرا ويمكن علاجه بالأدوية".

وتابع "هناك فرصة جيدة للعودة إلى حياته الطبيعية ولياقته الكاملة وسيظل قادراً على قيادة الفريق".

وأتم البيان "يود النادي وستيفان لاينر أن يحترم المشجعون ووسائل الإعلام حقيقة أنه لن يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى عن علاجه وشفائه".

فيما قال رولاند فيلكوس عضو مجلس إدارة جلادباخ: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان حصول ستيفان لاينر على أفضل علاج ممكن".

وواصل "نتمنى له ولعائلته التوفيق في المعركة ضد هذا المرض. فهو مليء بالطاقة والتفاؤل".

بروسيا مونشنجلادباخ ستيفان لاينر
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