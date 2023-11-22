سواريز: لم أتخيل العودة لمنتخب أوروجواي

يرى لويس سواريز مهاجم أورجواوي أنه لم يتوقع العودة لصفوف منتخب بلاده بعد فترة طويلة من الغياب.

وعاد سواريز لتمثيل منتخب أوروجواي بعد 11 شهرا من الغياب وقاده للفوز على بوليفيا 3-0 ضمن الجولة السادسة من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال مهاجم برشلونة السابق عبر حساب الاتحاد الأوروجوياني: "بالنظر إلى الكيفية التي مرت بها الأشهر القليلة الماضية منذ نهائيات كأس العالم (2022 في قطر)، لم أتخيل العودة".

وتابع "لكن بفضل الاستحقاق والعمل، ومن خلال القيام بالأشياء بشكل جيد مع فريقي (جريميو)، تم استدعائي مجددا من أجل أن أحاول تقديم كل ما بوسعي لهذه المجموعة المذهلة".

وخرجت الأوروجواي من دور المجموعات في مونديال قطر حيث فشل سواريز في هز الشباك خلال 3 مباريات، ليغيب من ذلك التوقيت عن صفوفها قبل أن يستدعيه الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.

وتابع سواريز "لدينا أحد أفضل لاعبي خط الهجوم الرقم 9 في العالم، إنه داروين نونييز الذي سجل هدفين في شباك بوليفيا. المجموعة تحتاج إليه كما هو يحتاج إليها".

وتحتل الأوروجواي المركز الثاني في المجموعة المشتركة برصيد 13 نقطة خلف الأرجنتين المتصدرة (15)، وبفارق نقطة عن كولومبيا الثالثة.