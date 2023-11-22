خدمة في الجول - حافلات مجانية لجماهير الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

قررت إدارة النادي الأهلي توفير حافلات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية غدا الخميس.

يأتي ذلك لمؤازرة فريق كرة السلة في مباراة إياب نصف نهائي دوري المرتبط أمام الاتحاد السكندري.

وتتحرك الحافلات من أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ويحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

وعلى كل مشجع أن يكون في حوزته قبل التحرك الـ«فان آي دي» وتذكرة المباراة.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الاتحاد السكندري بنتيجة 75-61، بينما حقق فريق الشباب بالأهلي الفوز.

ويحتاج الاتحاد السكندري للفوز في مباراة الكبار دون النظر لنتيجة الشباب لضمان التأهل للمباراة النهائية.

ويلتقي فريق سموحة مع سبورتنج في مباراة نصف النهائي الأخرى.

وتقام مباراة الشباب بين الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة الثالثة عصرا غدا الخميس، بينما تقام مباراة الكبار في الثامنة مساء.