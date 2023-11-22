منظمة مكافحة المنشطات تعلن موعد حظر الترامادول

كشفت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات موعد تطبيق حظر عقار الترامادول على الرياضيين والعاملين في الحقل الرياضي.

وأعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات حظر الترامادول بداية من تاريخ 1 يناير 2024.

وشددت منظمة مكافحة المنشطات على تطبيق حظر الترامادول بعد إدراجه رسميا في قائمة المواد المحظورة التي تم اعتمادها من خلال الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأكدت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أنه يجب على أي رياضي يستخدم هذا العقار أن يتوقف عن استخدامه حفاظا على الصحة العامة أولا وحتى لا يقع في المحظور مستقبلا.

يذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى.