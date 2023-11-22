Gaming - بتواجد جريزمان.. EAFC 24 تعلن المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 13:25

كتب : FilGoal

EA FC

أعلنت شركة EAFC قائمة المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر نوفمبر.

الجائزة تقدم من خلال لعبة EAFC24 والفائز بها يحصل على بطاقة مطورة داخل طور Ultimate team داخل اللعبة ويحصل عليه اللاعبين من خلال تحديات SBC.

وشهدت القائمة 5 لاعبين كان أبرزهم أنتوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد والذي ينافس كل من بورخا مايورال لاعب خيتافي وإيوزي بيريز لاعب ريال بيتيس وبوديمير لاعب أوساسونا ودوفبيك لاعب جيرونا.

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ويتم اختيار الفائز بالجائزة من خلال عملية تصويت الجماهير.

ويقدم لكم FilGoal.com ما قدمه كل مرشح للتتويج بالجائزة.

أنتوان جريزمان:

لعب: 157 دقيقة.

سجل: 1.

صنع: 1.

أيوزي بيريز:

لعب: 196 دقيقة.

سجل: 2.

صنع: 0.

أنتي بوديمير:

لعب: 189 دقيقة.

سجل: 3 أهداف.

صنع: 0.

بورخا مايورال:

لعب: 189 دقيقة.

سجل: 2.

صنع: 0.

أرتيم دوفبيك.

لعب: 169 دقيقة.

سجل: 2.

صنع: 1.

شهر نوفمبر شهد توقف الدوري عقب أسبوعين فقط من بدايته بسبب فترة التوقف الدولي للمنتخبات وسيعود للاستكمال أي إمكانية زيادة كل لاعب لأرقامه خلاله.

جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد كان هو اللاعب الذي توج بالجائزة في شهر أكتوبر.

يمكنك اختيار اللاعب الذي تراه الأحق بالتتويج بالجائزة من هنا

الدوري الإسباني أنتوان جريزمان EAFC 24
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