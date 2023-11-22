فان دايك: رفضت الراحة ضد جبل طارق من أجل لقاء سيتي

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 13:08

كتب : FilGoal

فيرجل فان دايك × هولندا × أمريكا

أوضح فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ومنتخب هولندا أنه رفض الراحة في مباراة منتخب بلاده ضد جبل طارق.

وكان رونالد كومان مدرب هولندا قد ألمح لإمكانية إراحة فان دايك قبل مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة عقب فترة التوقف الدولي، لضمان تأهل البرتقالي إلى نهائيات يورو 2024 قبل لقاء جبل طارق الثلاثاء.

فان دايك الذي لعب الشوط الأول ضد جبل طارق واستبدل بين الشوطين قال للصحفيين عقب اللقاء: "كل لاعب يريد اللعب لمنتخب بلاده. لقد لعبت في كل مباريات هذه التصفيات وأردت أن ألعب هذه المباراة أيضا".

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ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي ظهر السبت، بينما لعب منتخب هولندا مباراته الأخيرة في التصفيات ضد جبل طارق مساء الثلاثاء.

وقال كومان في تصريحات للصحفيين ليلة المباراة: "فان دايك سيلعب ضد مانشستر سيتي ظهر السبت، هل قررت إراحته في لقاء جبل طارق يوم الثلاثاء؟ ربما".

وانتصر منتخب هولندا على جبل طارق بسداسية نظيفة في ختام التصفيات.

لكنه حجز بطاقة تأهله لنهائيات يورو 2024 بالفوز على أيرلندا بهدف دون رد في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

ورفع منتخب هولندا رصيده 18 نقطة بفارق 4 نقاط عن منتخب فرنسا متصدر المجموعة الذي صاحبه نحو النهائيات.

بطل يورو 1988 تأهل للمرة الـ 11 في تاريخه للبطولة الأوروبية، ويأمل أن يكرر ما فعله منذ 35 عندما حقق لقبه الوحيد.

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