NBA - ليبرون جيمس يواصل أرقامه القياسية الخارقة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 12:46

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

واصل ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز تحطيم الأرقام القياسية في دوري كرة السلة الأمريكي NBA.

وأصبح ليبرون البالغ من العمر 38 عاما أول لاعب في تاريخ المسابقة يصل لحاجز الـ39 ألف نقطة.

وفعل جيمس ذلك في فوز ليكرز على يوتا جاز 131-99 والذي تأهل بالفريق لإقصائيات بطولة إن سيزون التي تلعب بنظام الكأس.

أخبار متعلقة:
رئيس اتحاد جدة يوضح سر التمسك بـ حجازي.. وموقفه في حالة انضمام فان دايك أو ماركينيوس سكالوني: هذا ليس وداعا ولكن يجب أن أفكر فيما سأفعله في مستقبلي ماذا فعل منافسو مصر في أمم إفريقيا بالتوقف الأخير قبل البطولة ميتروفيتش أحدث الوجوه المنضمة لقائمة مصابي الهلال السعودي

ودخل ليبرون اللقاء وهو يحتاج إلى 5 نقاط فقط للوصول للنقطة رقم 39000، وهو ما فعله بفضل رمية ثلاثية في الربع الأول.

وأنهى جيمس اللقاء بتسجيل 17 نقطة ليواصل حفر اسمه بحروف من نور في كتب الأرقام القياسية الخاصة بالبطولة.

في الموسم الماضي، أصبح جيمس ثاني لاعب يصل إلى النقطة الـ 38 ألف بعد كريم عبد الجبار الذي سجل 38387 نقطة كأكثر من سجل في تاريخ البطولة.

وما هي إلا أسابيع حتى وصل ليبرون لرقم عبد الجبار وحطمه.

لوس أنجلوس ليكرز NBA ليبرون جيمس
نرشح لكم
دوري NBA - مواصلا دعم القضية.. كايري إيرفينج يحصل على علم فلسطين من أحد المشجعين دوري NBA - جولدن ستيت يستعيد الانتصارات.. ورقم قياسي لـ كيري في عدد النقاط دوري NBA - إيقاف درايموند جرين خمس مباريات بسبب مشادة جولدن ستيت ومينيسوتا دوري NBA - مشادة قوية في مباراة جولدن ستيت ومينيسوتا وطرد 3 لاعبين في أول دقيقة دوري NBA - نهاية الأزمة.. جيمس هاردن ينضم إلى لوس أنجلوس كليبرز دوري NBA - دينفر حامل اللقب يهزم ليكرز في ليلة الافتتاح.. ودورانت يهزم كيري دوري NBA - لمحاولة الفوز باللقب الثاني.. يانيس يجدد تعاقده مع ميلوكي باكس كرة سلة - في ليلة تكريم لوكا.. ريال مدريد يهزم دالاس بطريقة درامية
أخر الأخبار
رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات 3 ساعة | الكرة المصرية
سبورت: الهلال مهتم بضم رافينيا لتعويض نيمار 3 ساعة | سعودي في الجول
باريس سان جيرمان يعلن تفعيل بند شراء راموس 3 ساعة | ميركاتو
ماركا: مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا دائمة ولن تكون لموسم واحد 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
إنبي يكشف موقفه من بيع أحمد أمين في يناير.. وهل يساوي 100 مليون؟ 4 ساعة | الكرة المصرية
هنا جودة تترشح بالقائمة النهائية لأفضل ناشيء عربي لجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي 4 ساعة | رياضات أخرى
استعدادا لمجموعات أبطال إفريقيا.. وصول بعثة ميدياما إلى القاهرة لمواجهة الأهلي 4 ساعة | الكرة الإفريقية
كونميبول يدين أشكال العنف بعد أحداث قمة البرازيل والأرجنتين.. والقرار في يد فيفا 5 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 في الجول يكشف 8 ملامح من شتاء الأهلي.. صفقة اقتربت ولاعب طلب الخروج وموقف محسن وطاهر 4 تصفيات كأس العالم - فوز ليبيا بقيادة مدرب الزمالك السابق.. وجزر القمر تقلب الطاولة