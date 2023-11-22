NBA - ليبرون جيمس يواصل أرقامه القياسية الخارقة

واصل ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز تحطيم الأرقام القياسية في دوري كرة السلة الأمريكي NBA.

وأصبح ليبرون البالغ من العمر 38 عاما أول لاعب في تاريخ المسابقة يصل لحاجز الـ39 ألف نقطة.

وفعل جيمس ذلك في فوز ليكرز على يوتا جاز 131-99 والذي تأهل بالفريق لإقصائيات بطولة إن سيزون التي تلعب بنظام الكأس.

ودخل ليبرون اللقاء وهو يحتاج إلى 5 نقاط فقط للوصول للنقطة رقم 39000، وهو ما فعله بفضل رمية ثلاثية في الربع الأول.

LeBron James becomes the first player in NBA history to reach 39,000 points! pic.twitter.com/b6JeESJ6kA — NBA (@NBA) November 22, 2023

وأنهى جيمس اللقاء بتسجيل 17 نقطة ليواصل حفر اسمه بحروف من نور في كتب الأرقام القياسية الخاصة بالبطولة.

With LeBron James becoming the first player in NBA history to reach 39,000 points, look back at his journey to becoming the NBA’s all-time leading scorer! 👑 pic.twitter.com/t3YTnJIccF — NBA (@NBA) November 22, 2023

في الموسم الماضي، أصبح جيمس ثاني لاعب يصل إلى النقطة الـ 38 ألف بعد كريم عبد الجبار الذي سجل 38387 نقطة كأكثر من سجل في تاريخ البطولة.

وما هي إلا أسابيع حتى وصل ليبرون لرقم عبد الجبار وحطمه.

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