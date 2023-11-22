دوري المحترفين – حصاد الجولة التاسعة.. الهاتريك الثالث وفريق جديد بالصدارة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 12:43

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

انتهت الجولة التاسعة من دوري المحترفين المصري (القسم الثاني أ).

وأقيمت 10 مباريات في الجولة والتي شهدت 7 منهم تحقيق الفوز و3 تعادلات.

الجولة شهدت أعلى معدل تهديفي بتسجيل 32 هدفا كان منهم 15 في الأشواط الأولى و17 في الثانية.

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مباراة حرس الحدود ومصر للمقاصة شهدت أكبر نتيجة حتى الآن بفوز الأول بستة أهداف مقابل هدفين.

يوسف مظهر لاعب مصر للمقاصة سجل الهدف الـ 200 في المسابقة.

محمد النجيلي لاعب حرس الحدود سجل هاتريك ليكون هو الثالث في الدوري حتى الآن.

وشهدت الجولة طردين كانا من نصيب أحمد ربيع لاعب السكة الحديد في مواجهة بتروجت وومؤمن عاطف لاعب مكادي ضد القناة.

وتغير صاحب الصدارة ليعتليها حرس الحدود لأول مرة وبفارق الأهداف عن غزل المحلة وتبروجت ووادي دجلة بـ 17 نقطة لكل منهم.

الهدافون

نانا انتوي لاعب طنطا - 6

إسماعيل بامبا لاعب بتروجت - 5

حسام بركات لاعب بروكسي - 5

مصطفى سلطان لاعب بتروجت - 4

محمد النجيلي لاعب حرس الحدود - 4

أحمد سالم لاعب لافيينا - 4

أكرم عبد ربه لاعب القناة - 4

أحمد حسني لاعب دكرنس - 4

عمار شرف الدين لاعب بروكسي -4

محمود ممدوح لاعب حرس الحدود - 4

محمد عاطف لاعب طنطا - .4

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