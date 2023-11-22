مصدر من المصري لـ في الجول: تقرير طبي يحسم موقف قيد دغموم في قائمة الفريق

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 11:54

كتب : عمرو نبيل

عبد الرحيم دغموم - المصري

كشف مصدر من نادي المصري عن موقف عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق من القيد في القائمة خلال شهر يناير المقبل.

وكان دغموم قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة بالموسم الماضي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "دغموم بدأ مرحلة التعافي من الإصابة من أجل العودة لصفوف الفريق خلال الفترة القادمة".

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وتابع "التقرير الطبي سيحسم موقف دغموم من القيد في قائمة المصري سواء بشهر يناير المقبل أو الانتظار للموسم القادم".

ويضع المصري دغموم على قائمة الانتظار حتى تعافيه من الإصابة.

ولعب دغموم مع المصري في 27 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف.

المصري عبد الرحيم دغموم
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