مصدر من المصري لـ في الجول: تقرير طبي يحسم موقف قيد دغموم في قائمة الفريق
الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 11:54
كتب : عمرو نبيل
كشف مصدر من نادي المصري عن موقف عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق من القيد في القائمة خلال شهر يناير المقبل.
عبد الرحيم دغموم
النادي : المصري
وكان دغموم قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة بالموسم الماضي.
وقال المصدر لـ FilGoal.com: "دغموم بدأ مرحلة التعافي من الإصابة من أجل العودة لصفوف الفريق خلال الفترة القادمة".
وتابع "التقرير الطبي سيحسم موقف دغموم من القيد في قائمة المصري سواء بشهر يناير المقبل أو الانتظار للموسم القادم".
ويضع المصري دغموم على قائمة الانتظار حتى تعافيه من الإصابة.
ولعب دغموم مع المصري في 27 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف.
نرشح لكم
بيراميدز يعلن غياب وليد الكرتي عن مواجهة مازيمبي منظمة مكافحة المنشطات تعلن موعد حظر الترامادول وكيله: أوسوريو كان يحلم برفع البطولات مع الزمالك.. وهذا المدرب ظُلم مع الأهلي تفاصيل إصابة ثنائي الاتحاد السكندري بعد نقله للمستشفى عامر حسين يكشف لـ في الجول موعد انطلاق معسكر المنتخب.. وتفاصيل كأس الرابطة والسوبر بعد أزمة ثلاثي المنتخب.. ما حدث من فيتوريا مع أسطورة بنفيكا يكشف تحذيرا للجيل الحالي مران الأهلي - انتظام الدوليين الخميس.. واستمرار تأهيل طاهر وسليم وآشعة جديدة لـ معلول بثنائية قاتلة من عبد الرحمن خالد.. مصر تختتم بطولة شمال إفريقيا بالتعادل مع المغرب