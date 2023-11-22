عموتة: الحكم لم يكن شجاعا وحرمنا من ركلتي جزاء أمام السعودية

أعرب المغربي الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن عن غضبه الشديد من الأداء التحكيمي عقب الخسارة من نظيره السعودي.

وفاز منتخب السعودية على الأردن بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقال عموتة في مؤتمر صحفي: "النتيجة غير مرضية كنا نستحق تقديم الأفضل، أضعنا العديد من الفرص، وحكم المباراة لم يحتسب لنا ركلتي جزاء وظلمنا، أضعنا 13 فرصة كنا نستحق على أقل تقدير تسجيل هدفين".

وأضاف: "الشق الهجومي لنا خلق فرصا رائعة، شاهدت ركلتي جزاء صحيحتين إلا أن الحكم لم يكن شجاعًا لاحتسابها وظلمنا كثيراً وأتأسف أننا ارتكبنا خطأين استغلهما اللاعبون السعوديون وسجلوا".

واختتم مدرب الأردن حديثه "المنتخب السعودي قوي بقيادة مانشيني ودائما حاضر في كل المسابقات، السعودية فازت على الأرجنتين ومتقدمة في آسيا، يجب علينا أن نفوز على باكستان خلال المواجهتين المقبلة".

حقق منتخب السعودية الفوز الثاني على التوالي تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما توقف رصيد المنتخب الأردني عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.