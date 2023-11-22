أبو الوفا: كان علينا الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة شمال إفريقيا للشباب

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 11:18

كتب : FilGoal

وائل رياض

اعترف محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتأخر الاتحاد في تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة وائل رياض الذي شارك مؤخرا في بطولة شمال إفريقيا.

وقال أبو الوفا عبر القناة الأولى: "أحيي وائل رياض على شجاعته وتمسكه بالمشاركة في بطولة شمال أفريقيا رغم أنه تم تكليفه بقيادة المنتخب قبل أيام قليلة".

وأضاف "نعم تأخرنا في تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب، وكان ينبغي الاعتذار عن بطولة شمال إفريقيا لأننا تأخرنا في تشكيل الجهاز".

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وواصل "كان من الممكن إقامة مباريات ودية لتجهيز المنتخب أفضل من المشاركة في بطولة قوية مثل شمال إفريقيا".

وأتم "القرعة ونظام بطولة شمال إفريقيا ظلم منتخب مصر، والمنتخبات الأخرى كان لها الأفضلية".

واختتم منتخب مصر للشباب مشاركته في بطولة شمال إفريقيا بالتعادل مع المغرب بهدفين لكل فريق.

التعادل رفع رصيد المغرب للنقطة السابعة لينهي البطولة في المركز الثاني خلفا لمنتخب تونس الذي توج باللقب بتحقيق العلامة الكاملة.

بينما ارتفع رصيد مصر عند النقطة الخامسة في المركز الثالث عقب التعادل مع ليبيا والمغرب والفوز على الجزائر والخسارة من تونس.

منتخب مصر للشباب وائل رياض كأس شمال إفريقيا
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