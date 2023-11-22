سكالوني: هذا ليس وداعا ولكن يجب أن أفكر فيما سأفعله في مستقبلي

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 11:11

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني - المدير الفني لـ الأرجنتين

ألمح ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين إلى إمكانية رحيله عن تدريب منتخب الأرجنتين لحاجته للحصول على بعض الراحة.

وحقق منتخب الأرجنتين الفوز على البرازيل بهدف دون مقابل في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية.

وقال سكالوني عبر شبكة TYC سبورت عقب المباراة: "يجب أن أفكر أكثر فيما سأفعله بمستقبلي، هذه المجموعة تطلب منك الكثير دائما وعليك أن تتمتع بأقصى قدر من الطاقة".

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وتابع "هذا ليس وداعا ولكن المستوى عال جدا والفريق يحتاج إلى مدرب يمتلك كل الطاقة الممكنة".

وتصدر منتخب الأرجنتين التصفيات بوصوله للنقطة الـ 15 وبفارق نقطتين عن أوروجواي صاحبة المركز الثاني.

وسيلعب منتخب الأرجنتين مباراته المقبلة ضد تشيلي يوم 4 سبتمبر 2024.

ويتأهل لكأس العالم أصحاب الستة السبعة الأولى، بينما ينافس صاحب المركز السابع في الملحق القاري للصعود للمونديال.

الأرجنتين البرازيل ليونيل سكالوني
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