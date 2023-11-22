وكيله: أوسوريو كان يحلم برفع البطولات مع الزمالك.. وهذا المدرب ظُلم مع الأهلي

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 11:01

كتب : FilGoal

خوان أوسوريو مدرب الزمالك

شدد محمد حبشي وكيل أعمال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، على أن المدرب الكولومبي كان يحلم برفع البطولات وتحقيق الإنجازات قبل رحيله.

ورحل أوسوريو عن تدريب الزمالك وتولى معتمد جمال المهمة بدلا منه ونجح في قيادة الفريق إلى نهائي كأس مصر (2022-2023).

وقال حبشي عبر القناة الأولى: " أوسوريو له فلسفة خاصة في عمله مع نادي الزمالك، وكان الاتفاق معه وجود صفقات جديدة قبل الموسم الجديد، خصوصا وأنه طلب لاعبين محددين في مراكز محددة، وكان هذا الاتفاق مع نادي الزمالك في البداية".

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وأضاف "أوسوريو كان يرى أن هناك لاعبين يمكنهم التطور مع الزمالك ونجح في هذا الأمر مع بعض اللاعبين.

وشدد "أوسوريو تلقى عروضا كثيرة من أمريكا الجنوبية والمنطقة العربية خلال فترة وجوده في الزمالك لكنه كان يريد رفع البطولات وتحقيق الإنجازات مع النادي".

وتابع " المدرب الكولومبي تنازل عن جزء كبير من أخر راتب كان يحصل عليه. قرار مجيئه إلى مصر لرغبته في صنع اسم بالمنطقة العربية".

في المقابل يرى حبشي أن تجربة الهولندي مارتن يول مع الأهلي التي مر عليها 7 سنوات، تعرضت للظلم خاصة أنه من اختار علي معلول وجونيور أجايي وعمرو السولية ومحمد الشناوي للانضمام إلى الأهلي.

ولم تستمر رحلة مارتن يول طويلا مع الاهلي. تواجد في القلعة الحمراء في فبراير 2016 قبل أن يرحل في شهر أغسطس.

الزمالك مارتن يول أوسوريو
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