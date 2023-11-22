تصفيات كأس العالم – توهج نونيز مستمر في فوز أوروجواي على بوليفيا.. وكولومبيا والإكوادور ينتصران

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 04:30

كتب : FilGoal

داروين نونيز يحتفل بهدف أوروجواي ضد بوليفيا

واصل داروين نونيز توهجه مؤخرا رفقة منتخب أوروجواي، ليسجل مجددا في الفوز على بوليفيا.

وفازت أوروجواي على بوليفيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب "سنتنيرو"، ضمن مباريات الجولة السادسة لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية لنهائيات كأس العالم 2026.

تقدم داروين نونيز بالهدف الأول في الدقيقة الـ15. انطلاقة رائعة من فيديريكو بيليستري ثم عرضية، أودعها داروين نونيز المرمى مسجلا الأول.

أخبار متعلقة:
شجار طاحن بعد استقبال حافل.. تأخر انطلاق كلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين تعرف على كل المتأهلين إلى يورو 2024.. ومن يخوض الملحق دوري المحترفين - عبد الباقي جمال مدربا لـ لافيينا خلفا لأحمد عيد

وفي الدقيقة الـ39 جاء الهدف الثاني. ركنية أخطأ الحارس جوييرمو فيسكارا الإمساك بها، لتسقط الكرة وتصطدم بزميله جابرييل فيلاميل وتسكن الشباك، وينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين.

في شوط المباراة الثاني، أضاف داروين نونيز هدفا ثالثا لفريقه وثانيا له بشكل شخصي في الدقيقة الـ71 بعد عرضية من الجهة اليمنى، مهدها نيكولاس دي لاكروز برأسه، ليقابلها داروين نونيز برأسية أيضا في المرمى مسجلا الثالث.

هدف رفع رصيد داروين نونيز إلى 5 أهداف في صدارة هدافي التصفيات حتى الآن وبعد ان سجل ضد البرازيل والأرجنتين في الجولتين السابقتين.

وهنا بدأ مارسيلو بيلسا اللجوء لدكته، فشارك المخضرم لويس سواريز، وجورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة الـ73 بدلا من نونيز ودي لاكروز.

ثم شارك فاكوندو توريس بدلا من بيليستري في الدقيقة الـ77، ولينتهي اللقاء بفوز أوروجواي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

فوز رفع رصيد أوروجواي إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب التصفيات حاليا من 6 مباريات، فيما تجمد رصيد بوليفيا عند ثلاث نقاط في المركز التاسع.

في مباراة أخرى، فازت الإكوادور على تشيلي بهدف آنخيل مينا بالدقيقة الـ21 من عمر اللقاء. فوز رفع رصيد الإكوادور إلى 8 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد تشيلي عند 5 نقاط في المركز الثامن.

وأخيرا، فازت كولومبيا على باراجواي بهدف مقابل لا شيء على أرض باراجواي. هدف سجله رافاييل بوريه من ركلة جزاء، وليرفع رصيد كولومبيا إلى 12 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد باراجواي عند 5 نقاط في المركز السابع.

ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأوائل إلى كأس العالم مباشرة بعد زيادة عدد مقاعد البطولة بداية من النسخة المقبلة، فيما يلعب صاحب المركز السابع في الملحق العالمي.

تصفيات كأس العالم أوروجواي بوليفيا
نرشح لكم
شجار طاحن بعد استقبال حافل.. تأخر انطلاق كلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين مباشر كلاسيكو الأرض – البرازيل (0)-(1) الأرجنتين.. خروج ميسي إنتر ميامي ينفي في بيان رسمي مشاركته بكأس موسم الرياض مالي تسحق المكسيك بخماسية وتتأهل لربع نهائي كأس العالم للناشئين الإعلان عن الملعب المستضيف لنهائي كوبا أمريكا 2024 إندريك: سأستمتع بالتواجد مع ميسي بنفس الملعب ولكن معجب أكثر برونالدو تقرير أرجنتيني: بعد بطل الإكوادور.. أوسوريو مرشح لتدريب راسينج كلوب حسام الزناتي يعلن عبر في الجول توليه منصبا في شيكاغو فاير ولوجانو
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم – توهج نونيز مستمر في فوز أوروجواي على بوليفيا.. وكولومبيا والإكوادور ينتصران 12 دقيقة | أمريكا
شجار طاحن بعد استقبال حافل.. تأخر انطلاق كلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين ساعة | أمريكا
مباشر كلاسيكو الأرض – البرازيل (0)-(1) الأرجنتين.. خروج ميسي 2 ساعة | أمريكا
تعرف على كل المتأهلين إلى يورو 2024.. ومن يخوض الملحق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - عبد الباقي جمال مدربا لـ لافيينا خلفا لأحمد عيد 4 ساعة | القسم الثاني
إنتر ميامي ينفي في بيان رسمي مشاركته بكأس موسم الرياض 4 ساعة | أمريكا
تصفيات كأس العالم - المغرب ينطلق بثنائية في شباك تنزانيا 5 ساعة | الكرة الإفريقية
رئيس الهلال: إيقاف القيد حرمنا من رونالدو.. لكننا حققنا الأهم 5 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي 4 في الجول يكشف 8 ملامح من شتاء الأهلي.. صفقة اقتربت ولاعب طلب الخروج وموقف محسن وطاهر