تصفيات كأس العالم – توهج نونيز مستمر في فوز أوروجواي على بوليفيا.. وكولومبيا والإكوادور ينتصران

واصل داروين نونيز توهجه مؤخرا رفقة منتخب أوروجواي، ليسجل مجددا في الفوز على بوليفيا.

وفازت أوروجواي على بوليفيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب "سنتنيرو"، ضمن مباريات الجولة السادسة لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية لنهائيات كأس العالم 2026.

تقدم داروين نونيز بالهدف الأول في الدقيقة الـ15. انطلاقة رائعة من فيديريكو بيليستري ثم عرضية، أودعها داروين نونيز المرمى مسجلا الأول.

وفي الدقيقة الـ39 جاء الهدف الثاني. ركنية أخطأ الحارس جوييرمو فيسكارا الإمساك بها، لتسقط الكرة وتصطدم بزميله جابرييل فيلاميل وتسكن الشباك، وينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين.

في شوط المباراة الثاني، أضاف داروين نونيز هدفا ثالثا لفريقه وثانيا له بشكل شخصي في الدقيقة الـ71 بعد عرضية من الجهة اليمنى، مهدها نيكولاس دي لاكروز برأسه، ليقابلها داروين نونيز برأسية أيضا في المرمى مسجلا الثالث.

هدف رفع رصيد داروين نونيز إلى 5 أهداف في صدارة هدافي التصفيات حتى الآن وبعد ان سجل ضد البرازيل والأرجنتين في الجولتين السابقتين.

وهنا بدأ مارسيلو بيلسا اللجوء لدكته، فشارك المخضرم لويس سواريز، وجورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة الـ73 بدلا من نونيز ودي لاكروز.

ثم شارك فاكوندو توريس بدلا من بيليستري في الدقيقة الـ77، ولينتهي اللقاء بفوز أوروجواي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

فوز رفع رصيد أوروجواي إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب التصفيات حاليا من 6 مباريات، فيما تجمد رصيد بوليفيا عند ثلاث نقاط في المركز التاسع.

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في مباراة أخرى، فازت الإكوادور على تشيلي بهدف آنخيل مينا بالدقيقة الـ21 من عمر اللقاء. فوز رفع رصيد الإكوادور إلى 8 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد تشيلي عند 5 نقاط في المركز الثامن.

وأخيرا، فازت كولومبيا على باراجواي بهدف مقابل لا شيء على أرض باراجواي. هدف سجله رافاييل بوريه من ركلة جزاء، وليرفع رصيد كولومبيا إلى 12 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد باراجواي عند 5 نقاط في المركز السابع.

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ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأوائل إلى كأس العالم مباشرة بعد زيادة عدد مقاعد البطولة بداية من النسخة المقبلة، فيما يلعب صاحب المركز السابع في الملحق العالمي.