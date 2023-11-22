شجار طاحن بعد استقبال حافل.. تأخر انطلاق كلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين

لم يبدأ كلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين في موعده، والسبب شجار طاحن في المدرجات بين جماهير الفريقين، أخر الانطلاقة نصف ساعة.

بدأ البث بأجواء رائعة، وصلت لرفع جماهير البرازيل لافتات تشيد فيها وتبارك لـ ليونيل ميسي كأس العالم.

وقبل صافرة البداية، سرعان ما نشب شجار طاحن في المدرجات، وبذهاب الكاميرا إلى المدرجات، وجدنا جماهير الأرجنتين تجلس في مدرج، تحيطه جماهير البرازيل من الأعلى والأسفل.

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هنا اتخذ لاعبو المنتخبين قرارا بالذهاب سويا إلى المدرج الذي يشهد الشجار العنيف، محاولين تهدئة الأوضاع.

















وبعد عدة دقائق، فشل فيها الكل بمن فيهم الأمن تهدئة الأوضاع، اصحطحب ليونيل ميسي لاعبي الأرجنتين إلى خارج الملعب، متجهين إلى غرفة خلع الملابس.

هنا استمر لاعبو البرازيل في أرض الملعب رفقة الحكام، فيما تشاور رئيسا الاتحادين حول مصير اللقاء، قبل أن يبدأ الأمن مهمة الفصل الكبرى بين الجماهير.

وبعد ربع ساعة، عاد لاعبو الأرجنتين إلى أرض الملعب، قبل أن يبدأ اللقاء في الثالثة صباحا، أي بعد نصف ساعة من موعده المحدد.

ويلعب البرازيل مع الأرجنتين حاليا في البرازيل، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.