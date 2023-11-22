انتهى كلاسيكو الأرض – البرازيل (0)-(1) الأرجنتين.. فوز الضيوف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لكلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

لمتابعة النتيجة مباشرة من هنا

_ _ _

نهاية المباراة بفوز الأرجنتين بهدف

ق. 81 أووه طرد جويلينتون لاعب البرازيل بعد ضرب دي باول.

ق. 77 دي ماريا ولاوتارو يشاركان بدلا من ميسي وجوليان ألفاريز.

ق. 62 جوووووووووول أووووول. ركنية قابلها أوتامندي برأسية في مرمى البرازيل.

ق. 57 فرصة خطيرة جدا جديدة. جابرييل جيسوس يتوغل ببراعة ويرسل الكرة إلى مارتينيلي الذي ينفرد ويسدد، لكن إيميليانو مارتينيز يتصدى ببراعة.

تبديل مع بداية الشوط الثاني للبرازيل بدخول نيتو بدلا من ماركينيوس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 أوووه أخطر فرص اللقاء تنقذ من على الخط. ركنية للبرازيل أبعدها مارتينيز إلى مارتينيلي الذي استلم وسدد، ولكن أكونيا يتألق وينقذها من على خط المرمى.

ق. 42 ركنية جديدة للبرازيل بعد محاولة من رودريجو

ق. 37 كرة ثابتة ينفذها رافينيا في الحائط ثم إلى ركنية.

ق. 33 إنذار ثالث للبرازيل من نصيب كارلو أجوستو بعد مخالفة ضد جيوفاني لو سيلسو.

ق. 13 الإنذار الثاني من نصيب البرازيل كذلك لـ رافينيا وبسبب ضرب دي باول أيضا.

ق. 4 مرتدة للبرازيل عن طريق جابريال جيسوس ولكنه ضرب رودريجو دي باول بالمرفق ليتحصل على إنذار أول.

ق. 4 تهديد أول من أكونيا الذي انطلق وسدد في الدفاع.

بداية المباراة

-لاعبوالأرجنتين يعودون لأرض الملعب تمهيدا لبداية المباراة

ليونيل ميسي يصحب زملائه إلى خارج الملعب اعتراضا على ما يحدث، فيما استمر لاعبو البرازيل والحكام في أرض الملعب، في انتظار حسم مصير اللقاء.

الشغب الجماهيري مستمر، والأمن يحاول السيطرة على الموقف، وربما إخلاء مدرجات الأرجنتين

لاعبو المنتخبين يتجهان إلى المدرجات لمحاولة تهدئة الأوضاع.

تأخر بداية المباراة بسبب شجار طاحن في المدرجات بين جماهير المنتخبين