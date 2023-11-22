تعرف على كل المتأهلين إلى يورو 2024.. ومن يخوض الملحق

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 00:36

كتب : FilGoal

كرة فوسبالليبي الخاصة ببطولة يورو 2024

انتهت التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 والتي أسفرت عن تأهل 21 منتخبا ويتبقى معرفة ثلاثة فرق فقط من مباريات الملحق.

فمن تأهل مباشرة إلى البطولة التي ستقام في ألمانيا الصيف المقبل في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024؟

بالطبع ألمانيا مستضيفة البطولة هي أول المتأهلين للمسابقة.

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المجموعة الأولى

تأهل منها إسبانيا واسكتلندا

المجموعة الثانية

تأهل منها فرنسا وهولندا

المجموعة الثالثة

تأهل منها إنجلترا وإيطاليا

المجموعة الرابعة

تأهل منها تركيا وكرواتيا

المجموعة الخامسة

تأهل منها ألبانيا والتشيك

المجموعة السادسة

تأهل منها بلجيكا والنمسا

المجموعة السابعة

تأهل منها المجر وصربيا

المجموعة الثامنة

تأهل منها الدنمارك وسلوفينيا

المجموعة التاسعة

تأهل منها رومانيا وسويسرا

المجموعة العاشرة

تأهل منها البرتغال وسلوفاكيا

فيما يخوض الملحق كل من البوسنة والهرسك وإستونيا وفنلندا وجورجيا واليونان وأيسلندا وكازاخستان ولوكسمبورج وبولندا وأوكرانيا وويلز والكيان المحتل.

وبناء عليه فقد أصبح المسارات في الملحق كالتالي:

المسار الثالث: جورجيا ضد لوكسمبورج، اليونان ضد كازاخستان.

المسار الثاني: الكيان المحتل ضد أوكرانيا أو أيسلندا، البوسنة والهرسك ضد فنلندا أو أوكرانيا.

المسار الأول: بولندا ضد إستونيا، ويلز ضد فنلندا أو أكرانيا أو أيسلندا.

تقام مباراة نصف نهائي ونهائي وفقا لكل مسار وما يسفر في النهاية عن تأهل ثلاثة منتخبات للبطولة.

وستقام قرعة ملحق التصفيات لتحديد من يستضيف مباراة نصف النهائي والمسار للمنتخبات يوم الخميس 23 نوفمبر في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

إنجلترا إيطاليا فرنسا ألمانيا هولندا يورو 2024
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