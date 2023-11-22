دوري المحترفين - عبد الباقي جمال مدربا لـ لافيينا خلفا لأحمد عيد

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 00:15

كتب : رضا السنباطي

عبد الباقي جمال - غزل المحلة

قرر مجلس إدارة نادي لافيينا برئاسة محمود الأسيوطي تعيين عبد الباقي جمال مدربا جديدا للفريق.

وسيتولى عبد الباقي جمال تدريب لافيينا خلفا لأحمد عيد عبد الملك الذي تقدم باستقالته.

واستقرت لجنة الكرة بنادي لافيينا على تعيين عبد الباقي جمال بعد دراسة عدد من السير الذاتية.

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وسبق لعبد الباقي جمال تولي القيادة الفنية لوادي دجلة وغزل المحلة.

وكان عيد عبد الملك قد تولى تدريب لافيينا في بداية الموسم الماضي بعد صعود الفريق لدوري المحترفين.

ويحتل لافيينا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري المحترفين بعد 9 جولات برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن حرس الحدود وبتروجت وغزل المحلة الذين يتشاركون الصدارة.

وقاد عبد الملك لافيينا في 9 مباريات وحقق خلالهم الفوز في 4 وتعادل في 3 وخسر مباراتين.

وكان لافيينا قد خسر مساء الإثنين من غزل المحلة خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف.

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