إنتر ميامي ينفي في بيان رسمي مشاركته بكأس موسم الرياض

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 23:56

كتب : FilGoal

ميسي مع إنتر ميامي

نفى نادي إنتر ميامي الأمريكي في بيان عبر موقعه الرسمي، أنباء مشاركته بكأس موسم الرياض.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن الاتفاق مع نادي إنتر ميامي الأمريكي على مشاركة النادي في بطولة كأس موسم الرياض.

وكان من المقرر أن تقام منافسات كأس موسم الرياض بين فرق إنتر ميامي الأمريكي والهلال والنصر بنظام الدوري.

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ونشر إنتر ميامي عبر موقعه الرسمي: "في وقت سابق من اليوم، صدر إعلان يفيد بأن نادي إنتر ميامي سيلعب في كأس موسم الرياض، هذا الأمر غير دقيق".

وأضاف "كما تضمن البيان تصريحات منسوبة لخورخي ماس مالك الفريق وهو لم يدل بأي تعليقات علنا أو سرا".

واختتم البيان "أجرينا محادثات لتحديد جدول ما قبل موسم 2024 ونتطلع لجولتنا الدولية الأولى والتي سوف يتم الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة".

وتنطلق منافسات كأس موسم الرياض بالأسبوع الأول من شهر فبراير 2024، في منطقة المملكة أرينا التي تم تدشينها مؤخرا في حفل افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة.

وكان ميسي قد لعب أمام كريستيانو رونالدو في يناير الماضي ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

وانتهت مواجهة باريس سان جيرمان أمام نجوم الهلال والنصر بخمسة أهداف مقابل أربعة.

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