رئيس الهلال: إيقاف القيد حرمنا من رونالدو.. لكننا حققنا الأهم

شدد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال على أن ناديه كان قريبا من التعاقد مع كريستيانو رونالدو قبل انتقاله للغريم التقليدي النصر.

وانضم رونالدو لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وقال بن نافل عبر صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "فاوضنا رونالدو في وقت سابق والمنع عن تسجيل اللاعبين هو الذي حرمنا من التعاقد معه".

وأضاف رئيس الهلال "سعداء باختياراتنا ولم ننجح في التعاقد مع رونالدو، لكننا حققنا الأهم وهو تحقيق البطولات".

وعن إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي أوضح "هذا الأمر يتم بالتشاور مع الجهازين الفني والإداري لكرة القدم، وإن شاءالله في وقتها سنعلن عن مايفيد الفريق".

الهلال تعاقد بداية الموسم الحالي مع كل من: نيمار وياسين بونو وكاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش ومالكوم فيليبي وألكسندر ميتروفيتش.

رونالدو صاحب الـ38 عاما لعب مع نادي النصر 36 مباراة وسجل 30 هدفا بقميص العالمي.

وقاد رونالدو نادي النصر لتحقيق لقب كاس الملك سلمان للأندية العربية.