كرة يد - الزمالك يهزم سبورتنج ويواصل ملاحقة الأهلي في دوري المحترفين

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 22:36

كتب : محمد سمير

يد الزمالك

واصل فريق الزمالك انتصاراته في الفترة الأخيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من المرحلة الأولى بدوري محترفين كرة اليد.

وتغلب الزمالك خارج ملعبه على سبورتنج بنتيجة 28-27 بعد تقدم كبير خلال اللقاء.

وكان الزمالك قد أنهى الشوط الأول بنتيجة 12-8.

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ورفع الزمالك رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر بالعلامة الكاملة.

ويواجه الزمالك فريق طلائع الجيش في المباراة المقبلة مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر وقبل الأخيرة من المرحلة الأولى بدوري المحترفين.

وتختتم منافسات المرحلة الأولى من دوري المحترفين بمواجهة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء المقبل.

وتشهد النسخة الحالية من مسابقة دوري المحترفين نظاما جديدا كالآتي:

يقام دوري المحترفين من ثلاثة مراحل، وتنطلق المرحلة الأولى من 16 فريقا ويضاف إليها نقاط اعتبارية من دوري الشباب لمواليد 2004 ودوري الناشئين مواليد 2006.

أما في المرحلة الثانية فيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين.

وتقام المرحلة الثانية بنظام 14 جولة ذهابا وإيابا لتحديد المتأهلين الأربعة للمنافسة على اللقب.

ويتأهل إلى المرحلة الثالثة أصحاب المراكز الأربعة الأولى للمنافسة على لقب الدوري.

ويلعب صاحب المركز الأول أمام المركز الثاني بنظام Best of 3 لتحديد البطل والوصيف.

وتقام جميع مباريات دوري المحترفين بنظام حسم النتيجة (فائز- خاسر) وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين يتم مباشرة تطبيق قاعدة الرميات الترجيحية لتحديد الفائز.

ويحصل الفريق الفائز في الوقت الأصلي للمباراة على 3 نقاط بينما الفائز بالرميات الترجيحية على نقطتين.

أما الخاسر في الوقت الأصلي فلا يحصل على نقاط، بينما الخاسر بالرميات الترجيحية يحصل على نقطة واحدة.

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