كرة سلة - الحسم الخميس.. انتصار رجال الاتحاد على الأهلي وخسارة المرتبط

حسم رجال الاتحاد مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة على حساب الأهلي.

وتغلب الاتحاد السكندري بفارق 14 نقطة على الأهلي بنتيجة 75-61 بالمباراة التي أقيمت على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وكان مرتبط الأهلي تحت 18 عاما قد تغلب على الاتحاد بنتيجة 79-56 في مباراة الذهاب.

ويقام لقاء الإياب على نفس الصالة بعد غدا الخميس.

وتفوق الاتحاد السكندري في مباراة الرجال منذ البداية وحتى النهاية.

وشهد اللقاء إصابة إيهاب أمين قبل 7 دقائق من نهاية الفترة الرابعة ولم يشارك مجددا في الوقت المتبقي بعد مغادرة الملعب.

وتقدم الاتحاد في الفترة الأولى بفارق كبير قبل أن يحسم الربع بنتيجة 21-12.

ووسع الاتحاد الفارق مع نهاية الفترة الثانية بعد صحوة من إيهاب أمين قلص فيها الفارق إلى نقطتين، ولكن أنهى الأخضر الفترة بنتيجة 39-27.

وفي الفترة الثالثة فرط الاتحاد في فارق 18 نقطة لتنتهي بتفوق الأخضر بنتيجة 51-40.

وشهدت الفترة الرابعة صحوة سكندرية مع البداية وتقدم الاتحاد بنتيجة 63-40 مع منتصف الفترة قبل أن يقلص الأهلي الفارق في النهاية وينتهي اللقاء 75-61.

حالات التأهل

يحتاج الاتحاد السكندري للفوز في مباراة الرجال فقط لحسم التأهل بغض النظر عن نتيجة المرتبط.

يحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في مباراتي المرتبط والرجال من أجل حسم بطاقة التأهل للنهائي.

أما في حال فوز مرتبط الاتحاد ورجال الأهلي، فيتم الحسم عن طريق نتيجة مباراة الرجال، إذ يتأهل الاتحاد حال فاز الأهلي بأقل من 14 نقطة بينما يصعد الأحمر حال الفوز بفارق أكثر من 14 نقطة.