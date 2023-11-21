تفاصيل إصابة ثنائي الاتحاد السكندري بعد نقله للمستشفى

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 21:56

كتب : هاني العوضي

محمود شبانة - الاتحاد

تعرض ثنائي نادي الاتحاد السكندري، سيف تقا ومحمود شبانة لإصابة قوية خلال مران اليوم الثلاثاء.

وأصيب سيف تقا وشبانة في مران الاتحاد وتم نقلهما إلى أقرب مستشفى بعد صدامهما في كرة مشتركة.

واوضح الجهاز الطبي لنادي الاتحاد أن الثنائي أصبح في حالة جيدة بعد تعرضه لارتجاج خفيف.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - العاشر .. استقالة جمعة مشهور من تدريب وي عامر حسين يكشف لـ في الجول موعد انطلاق معسكر المنتخب.. وتفاصيل كأس الرابطة والسوبر بقيادة مدرب الزمالك السابق.. ليبيا تفرض التعادل على الكاميرون وتشعل صراع الصدارة بثنائية في الأردن - السعودية تحقق الفوز الثاني تواليا بقيادة مانشيني

ويواصل الاتحاد تحضيراته خلال فترة التوقف الدولي الجارية تحضيرا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري.

ويخوض نادي الاتحاد مباراة ودية أمام كوم حمادة غدا الأربعاء، على أن يواجه بلدية المحلة في اليوم التالي.

ويستعد الاتحاد لمواجهة زد يوم 30 نوفمبر الجاري ضمن منافسات مسابقة الدوري.

الاتحاد السكندري محمود شبانة
نرشح لكم
عامر حسين يكشف لـ في الجول موعد انطلاق معسكر المنتخب.. وتفاصيل كأس الرابطة والسوبر بعد أزمة ثلاثي المنتخب.. ما حدث من فيتوريا مع أسطورة بنفيكا يكشف تحذيرا للجيل الحالي مران الأهلي - انتظام الدوليين الخميس.. واستمرار تأهيل طاهر وسليم وآشعة جديدة لـ معلول بثنائية قاتلة من عبد الرحمن خالد.. مصر تختتم بطولة شمال إفريقيا بالتعادل مع المغرب مران الزمالك - انتظام زيزو والجزيري وتأهيل الونش بطولة شمال إفريقيا - عمرو خالد يقود هجوم منتخب مصر للشباب ضد المغرب بيراميدز يفقد مصطفى فتحي أمام مازيمبي الأهلي والشناوي وكولر مرشحون لجوائز الأفضل من جلوب سوكر
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - المغرب ينطلق بثنائية في شباك تنزانيا 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
رئيس الهلال: إيقاف القيد حرمنا من رونالدو.. لكننا حققنا الأهم 42 دقيقة | سعودي في الجول
كرة يد - الزمالك يهزم سبورتنج ويواصل ملاحقة الأهلي في دوري المحترفين ساعة | كرة يد
كرة سلة - الحسم الخميس.. انتصار رجال الاتحاد على الأهلي وخسارة المرتبط ساعة | كرة سلة
تفاصيل إصابة ثنائي الاتحاد السكندري بعد نقله للمستشفى ساعة | الكرة المصرية
دوري المحترفين - العاشر .. استقالة جمعة مشهور من تدريب وي 2 ساعة | القسم الثاني
عامر حسين يكشف لـ في الجول موعد انطلاق معسكر المنتخب.. وتفاصيل كأس الرابطة والسوبر 2 ساعة | منتخب مصر
بقيادة مدرب الزمالك السابق.. ليبيا تفرض التعادل على الكاميرون وتشعل صراع الصدارة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي 4 في الجول يكشف 8 ملامح من شتاء الأهلي.. صفقة اقتربت ولاعب طلب الخروج وموقف محسن وطاهر