تفاصيل إصابة ثنائي الاتحاد السكندري بعد نقله للمستشفى
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 21:56
كتب : هاني العوضي
تعرض ثنائي نادي الاتحاد السكندري، سيف تقا ومحمود شبانة لإصابة قوية خلال مران اليوم الثلاثاء.
وأصيب سيف تقا وشبانة في مران الاتحاد وتم نقلهما إلى أقرب مستشفى بعد صدامهما في كرة مشتركة.
واوضح الجهاز الطبي لنادي الاتحاد أن الثنائي أصبح في حالة جيدة بعد تعرضه لارتجاج خفيف.
ويواصل الاتحاد تحضيراته خلال فترة التوقف الدولي الجارية تحضيرا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري.
ويخوض نادي الاتحاد مباراة ودية أمام كوم حمادة غدا الأربعاء، على أن يواجه بلدية المحلة في اليوم التالي.
ويستعد الاتحاد لمواجهة زد يوم 30 نوفمبر الجاري ضمن منافسات مسابقة الدوري.
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