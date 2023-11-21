دوري المحترفين - العاشر .. استقالة جمعة مشهور من تدريب وي

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 21:36

كتب : رضا السنباطي

جمعة مشهور - المصرية للاتصالات

تقدم جمعة مشهور المدير الفني لنادي "وي" باستقالته من تدريب الفريق عقب الهزيمة من بترول أسيوط.

وحول بترول أسيوط تأخره بهدفين أمام وي إلى الفوز بنتيجة 3-2 ضمن الجولة التاسعة من دوري المحترفين.

ويحتل نادي وي المركز 15 في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 11 نقطة.

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وجاءت التغييرات الفنية في دوري المحترفين حتى الآن كالتالي:

1- إقالة حسن عبد المنعم من تدريب النصر للتعدين وتعيين محمد شرف

2- استقالة سعيد عبد العزيز من تدريب النجوم وتعيين نادر السيد

3- استقالة حسام عبد العال من تدريب راية وتعيين محمد حليم

4- إقالة حمدي حمدان من أسوان وتعيين هشام زكريا

5- استقالة نادر السيد من تدريب النجوم وتعيين شاكر عبد العال مؤقتا ثم تعيين محمد جودة

6- استقالة محمد حامد من تدريب بروكسي وتعيين احمد سمير لمدة مباراة ثم عودته مرة أخرى

7- إقالة خالد عيد من تدريب غزل المحلة

8- استقالة عصام شعبان من تدريب جمهورية شبين وتعيين مصطفى عبد الفتاح مؤقتا

9- استقالة احمد عيد عبد الملك من تدريب لافيينا

10- استقالة جمعة مشهور من تدريب نادي وي.

المصرية للاتصالات دوري المحترفين جمعة مشهور
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