دوري المحترفين - العاشر .. استقالة جمعة مشهور من تدريب وي

تقدم جمعة مشهور المدير الفني لنادي "وي" باستقالته من تدريب الفريق عقب الهزيمة من بترول أسيوط.

وحول بترول أسيوط تأخره بهدفين أمام وي إلى الفوز بنتيجة 3-2 ضمن الجولة التاسعة من دوري المحترفين.

ويحتل نادي وي المركز 15 في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 11 نقطة.

وجاءت التغييرات الفنية في دوري المحترفين حتى الآن كالتالي:

1- إقالة حسن عبد المنعم من تدريب النصر للتعدين وتعيين محمد شرف

2- استقالة سعيد عبد العزيز من تدريب النجوم وتعيين نادر السيد

3- استقالة حسام عبد العال من تدريب راية وتعيين محمد حليم

4- إقالة حمدي حمدان من أسوان وتعيين هشام زكريا

5- استقالة نادر السيد من تدريب النجوم وتعيين شاكر عبد العال مؤقتا ثم تعيين محمد جودة

6- استقالة محمد حامد من تدريب بروكسي وتعيين احمد سمير لمدة مباراة ثم عودته مرة أخرى

7- إقالة خالد عيد من تدريب غزل المحلة

8- استقالة عصام شعبان من تدريب جمهورية شبين وتعيين مصطفى عبد الفتاح مؤقتا

9- استقالة احمد عيد عبد الملك من تدريب لافيينا

10- استقالة جمعة مشهور من تدريب نادي وي.