دوري المحترفين - العاشر .. استقالة جمعة مشهور من تدريب وي
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 21:36
كتب : رضا السنباطي
تقدم جمعة مشهور المدير الفني لنادي "وي" باستقالته من تدريب الفريق عقب الهزيمة من بترول أسيوط.
وحول بترول أسيوط تأخره بهدفين أمام وي إلى الفوز بنتيجة 3-2 ضمن الجولة التاسعة من دوري المحترفين.
ويحتل نادي وي المركز 15 في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 11 نقطة.
وجاءت التغييرات الفنية في دوري المحترفين حتى الآن كالتالي:
1- إقالة حسن عبد المنعم من تدريب النصر للتعدين وتعيين محمد شرف
2- استقالة سعيد عبد العزيز من تدريب النجوم وتعيين نادر السيد
3- استقالة حسام عبد العال من تدريب راية وتعيين محمد حليم
4- إقالة حمدي حمدان من أسوان وتعيين هشام زكريا
5- استقالة نادر السيد من تدريب النجوم وتعيين شاكر عبد العال مؤقتا ثم تعيين محمد جودة
6- استقالة محمد حامد من تدريب بروكسي وتعيين احمد سمير لمدة مباراة ثم عودته مرة أخرى
7- إقالة خالد عيد من تدريب غزل المحلة
8- استقالة عصام شعبان من تدريب جمهورية شبين وتعيين مصطفى عبد الفتاح مؤقتا
9- استقالة احمد عيد عبد الملك من تدريب لافيينا
10- استقالة جمعة مشهور من تدريب نادي وي.