عامر حسين يكشف لـ في الجول موعد انطلاق معسكر المنتخب.. وتفاصيل كأس الرابطة والسوبر

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على لجنة المسابقات، موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا.

ويبدأ منتخب مصر معسكره يوم 2 يناير المقبل ويتم خلال فترة أمم إفريقيا إقامة منافسات كأس الرابطة بدون اللاعبين الدوليين.

وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "بداية معسكر منتخب مصر يوم 2 يناير وهو نفس موعد انتهاء آخر مباريات الدوري قبل التوقف الدولي لكأس أمم إفريقيا".

وأضاف "الدوري سيتوقف حتى موعد انتهاء أمم إفريقيا ويتم استئنافه يوم 15 فبراير".

وكشف عامر حسين "تقام مباريات كأس الرابطة بدون الدوليين خلال فترة التوقف أثناء كأس الأمم، وسيتم تحديد مواعيد المباريات من خلال قرعة سيتم إقامتها لاحقا".

أما عن كأس السوبر فاختتم عامر حسين تصريحاته "سيقام السوبر يومي 25 و28 ديسمبر، في اليوم الأول لتحديد طرفي النهائي، واليوم الختامي سيتم خوض مباراتين الأولى لتحديد المركزين الثالث والرابع والأخرى للنهائي".

ويستهل منتخب مصر مشواره في أمم إفريقيا بمواجهة منتخب موزمبيق يوم 14 يناير المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

أما كأس السوبر المصري فيشارك فيه كل من الأهلي وبيراميدز ومودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا.