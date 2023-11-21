بثنائية في الأردن - السعودية تحقق الفوز الثاني تواليا بقيادة مانشيني

حقق منتخب السعودية الفوز الثاني على التوالي تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني.

وفاز منتخب السعودية على الأردن بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسجل صالح الشهري هدفي المنتخب السعودي في الدقيقتين (10 و30).

وبدأ المنتخب السعودي المباراة بضغط هجومي على مرمى الأردن بحثاً عن تسجيل الهدف الأول مبكراً.

ونجح صالح الشهري في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب السعودية بعد رأسية رائعة سكنت شباك حارس مرمى الأردن في الدقيقة 10.

وأنقذ محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي فرصة محققة بعد انفراد تام من مهاجم منتخب الأردن يزن النعيمات.

وعاد صالح الشهري ليسجل الهدف الثاني لصالح منتخب السعودية بعد تصويبة رائعة من داخل يمين منطقة الجزاء بعد اختراق أكثر من رائع لتسكن الشباك في الدقيقة 30.

وطالب لاعبو المنتخب الأردني بالحصول على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة لكن حكم المباراة طالب باستمرار اللعب.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 6 متصدرًا المجموعة، فيما توقف رصيد المنتخب الأردني عند نقطة في المركز الثالث.