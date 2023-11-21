مباشر كرة سلة - الأهلي (48)-(71) الاتحاد.. الفترة الرابعة
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 19:41
كتب : FilGoal
يلعب رجال الأهلي ضد الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط.
وكان مرتبط الأهلي تحت 18 عاما قد تغلب على الاتحاد عصر اليوم بنتيجة 79-56.
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ق3:55 الاتحاد يقترب من حسم المباراة والنتيجة 71-48
ق6:55 استمرار تفوق الاتحاد والنتيجة 63-40
ق6:56 إصابة قوية لإيهاب أمين
ق8:30 الفارق يتسع إلى 18 نقطة وتقدم الاتحاد 58-40
الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة
ق00:50 الفارق يتقلص والنتيجة 51-40 لصالح الاتحاد
ق4:50 أنس أسامة يسجل بطريقة رائعة والنتيجة 49-31 للاتحاد
ق6:18 الاتحاد يواصل تقدمه بنتيجة 45-31
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية
ق0:30 الاتحاد يوسع الفارق إلى 39-27
ق3:02 ثلاثية رائعة من الاتحاد والتقدم 32-23
ق6:24 ثلاثية من إيهاب أمين تقلص الفارق لنتيجة 25-20 لصالح الاتحاد
الفترة الثانية
ق00:00 نهاية الفترة الأولى بتقدم الاتحاد 21-12
ق5:34 وقت مستقطع للأهلي لإيقاف نزيف النقاط وتقدم الاتحاد 12-3
ق6:32 تفوق الاتحاد مستمر بثلاثية والنتيجة 10-3
تقدم الاتحاد على الأهلي 4-3
الفترة الأولى
انطلاق المباراة