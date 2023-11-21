انتهت كرة سلة - الأهلي (61)-(75) الاتحاد.. الأخضر يفوز بذهاب الرجال

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 19:41

كتب : FilGoal

الأهلي سلة ضد الاتحاد السكندري - إيهاب أمين

يلعب رجال الأهلي ضد الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط.

وكان مرتبط الأهلي تحت 18 عاما قد تغلب على الاتحاد عصر اليوم بنتيجة 79-56.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق0:00 فوز رجال الاتحاد بنتيجة 75-61

ق3:55 الاتحاد يقترب من حسم المباراة والنتيجة 71-48

ق6:55 استمرار تفوق الاتحاد والنتيجة 63-40

ق6:56 إصابة قوية لإيهاب أمين

ق8:30 الفارق يتسع إلى 18 نقطة وتقدم الاتحاد 58-40

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة

ق00:50 الفارق يتقلص والنتيجة 51-40 لصالح الاتحاد

ق4:50 أنس أسامة يسجل بطريقة رائعة والنتيجة 49-31 للاتحاد

ق6:18 الاتحاد يواصل تقدمه بنتيجة 45-31

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

ق0:30 الاتحاد يوسع الفارق إلى 39-27

ق3:02 ثلاثية رائعة من الاتحاد والتقدم 32-23

ق6:24 ثلاثية من إيهاب أمين تقلص الفارق لنتيجة 25-20 لصالح الاتحاد

الفترة الثانية

ق00:00 نهاية الفترة الأولى بتقدم الاتحاد 21-12

ق5:34 وقت مستقطع للأهلي لإيقاف نزيف النقاط وتقدم الاتحاد 12-3

ق6:32 تفوق الاتحاد مستمر بثلاثية والنتيجة 10-3

تقدم الاتحاد على الأهلي 4-3

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

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