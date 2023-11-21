كرة سلة - فوز كبار سبورتنج أمام سموحة وخسارة المرتبط في ذهاب نصف النهائي

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 19:35

كتب : محمد سمير

سبورتنج - كرة سلة

واصل فريق رجال سبورتنج عروضه القوية في دوري المرتبط وتغلب على سموحة في ذهاب نصف النهائي.

وتغلب رجال سبورتنج على سموحة بنتيجة 89-69 في مباراة الذهاب والمقامة على صالة برج العرب بالإسكندرية.

بينما حقق مرتبط سموحة تحت 18 عاما الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 92-65.

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ويحتاج سبورتنج لتحقيق فريق الرجال الفوز في مباراة الإياب المقرر لها الخميس للتأهل مباشرة إلى النهائي بغض النظر عن نتيجة فريق المرتبط.

أما سموحة فلا بديل له عن الفوز بمباراتي الإياب للمرتبط والكبار والمقرر لها الخميس.

وفي حال فاز مرتبط سبورتنج مع انتصار رجال سموحة يتم اللجوء لفارق النقاط في مباراتي الكبار.

بينما في الجهة الأخرى من نصف النهائي، يواجه الأهلي فريق الاتحاد.

وتقام منافسات نصف النهائي بالكامل على صالة برج العرب بالإسكندرية.

سموحة كرة سلة سبورتنج
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