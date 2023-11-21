تصفيات آسيا - فلسطين تخسر من أستراليا بشق الأنفس.. واليابان تقسو على سوريا تحت أنظار كوبر

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 19:26

كتب : FilGoal

الدعم الجماهيري لمنتخب فلسطين في مباراة أستراليا

خسر منتخب فلسطين أمام نظيره الأسترالي بصعوبة بالغة بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسجل هاري سوتار هدف المباراة الوحيد للمنتخب الأسترالي عند الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة التي أقيمت بملعب جابر الأحمد بالكويت دعماً جماهيرياً للمنتخب الفلسطيني.

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وجاء هدف المباراة الوحيد من رأسية هاري سوتار بعد عرضية من زميله كريج جودوين الذي نفذ ركلة ركنية متقنة.

وبهذه النتيجة حافظت أستراليا على صدارة المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط من مباراتين يليها لبنان برصيد نقطتين بعد تعادله في وقت سابق مع مضيفه منتخب بنجلاديش 1-1.

وحل المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة متساويا مع بنجلاديش التي تتذيل المجموعة بفارق الأهداف.

ويتأهل أول فريقين من المجموعات التسع للدور الثالث من تصفيات كأس العالم وفي ذات الوقت تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 التي ستقام في السعودية.

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في المقابل خسر المنتخب السوري من نظيره الياباني بنتيجة 5-0 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويتواجد الأرجنتيني هيكتور كوبر على رأس الجهاز الفني لمنتخب سوريا ويعاونه الثنائي المصري محمود فايز وعصام الحضري.

ورفعت اليابان رصيدها إلى 6 نقاط بعد مباراتين لتتصدر المجموعة الثانية بفارق ثلاث نقاط عن كوريا الشمالية، التي فازت على ميانمار، وسوريا التي تراجعت للمركز الثالث بفارق الأهداف.

وحقق المنتخب العراقي فوزا قاتلا علةى نظيره الفيتنامي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ورفع منتخب العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد فيتنام عند 3 نقاط في المركز الثاني.

منتخب سوريا منتخب فلسطين
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