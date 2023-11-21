تصفيات آسيا - فلسطين تخسر من أستراليا بشق الأنفس.. واليابان تقسو على سوريا تحت أنظار كوبر

خسر منتخب فلسطين أمام نظيره الأسترالي بصعوبة بالغة بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسجل هاري سوتار هدف المباراة الوحيد للمنتخب الأسترالي عند الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة التي أقيمت بملعب جابر الأحمد بالكويت دعماً جماهيرياً للمنتخب الفلسطيني.

وجاء هدف المباراة الوحيد من رأسية هاري سوتار بعد عرضية من زميله كريج جودوين الذي نفذ ركلة ركنية متقنة.

من أجل ضحايا غزة 🇵🇸🙏 دقيقة صمت في ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت سبقت مباراة منتخب فلسطين وأستراليا ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 ✌️ ✅المباراة انتهت بفوز الكانجارو الأسترالي 1-0 pic.twitter.com/09SfySlrQM — FilGoal (@FilGoal) November 21, 2023

وبهذه النتيجة حافظت أستراليا على صدارة المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط من مباراتين يليها لبنان برصيد نقطتين بعد تعادله في وقت سابق مع مضيفه منتخب بنجلاديش 1-1.

وحل المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة متساويا مع بنجلاديش التي تتذيل المجموعة بفارق الأهداف.

جمهور الكويت في المدرجات يدعم فلسطين ويهتف بأعلى صوت "بالروح والدم نفديكي يا فلسطين" في الدقيقة السابعة أثناء مباراتهم أمام أستراليا🇵🇸🇰🇼✌️ pic.twitter.com/Mix6q2H0He — FilGoal (@FilGoal) November 21, 2023

ويتأهل أول فريقين من المجموعات التسع للدور الثالث من تصفيات كأس العالم وفي ذات الوقت تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 التي ستقام في السعودية.

في المقابل خسر المنتخب السوري من نظيره الياباني بنتيجة 5-0 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويتواجد الأرجنتيني هيكتور كوبر على رأس الجهاز الفني لمنتخب سوريا ويعاونه الثنائي المصري محمود فايز وعصام الحضري.

ورفعت اليابان رصيدها إلى 6 نقاط بعد مباراتين لتتصدر المجموعة الثانية بفارق ثلاث نقاط عن كوريا الشمالية، التي فازت على ميانمار، وسوريا التي تراجعت للمركز الثالث بفارق الأهداف.

وحقق المنتخب العراقي فوزا قاتلا علةى نظيره الفيتنامي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ورفع منتخب العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد فيتنام عند 3 نقاط في المركز الثاني.