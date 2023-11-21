مران الأهلي - انتظام الدوليين الخميس.. واستمرار تأهيل طاهر وسليم وآشعة جديدة لـ معلول

واصل فريق الأهلي استعداداته لمواجهة ميدياما الغاني في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمرانه على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وخاض فريق الأهلي مباراة ودية على ملعب التتش بمشاركة مجموعة من قطاع الناشئين ضمن الاستعدادات.

ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل المباراة الودية والتي واصل خلالها الحديث عن كافة الأمور الفنية التي يرغب في تنفيذها بالبرنامج التدريبي.

ومنح الجهاز الفني للأهلي بقيادة كولر، خماسي الفريق الذين شاركوا مع منتخب مصر خلال التوقف الدولي الأخير راحة من التدريبات للتخلص من حالة الإجهاد على أن ينتظموا في مران الخميس.

وشارك من الأهلي مع المنتخب كل من محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية.

كما يحصل لاعبو الأهلي على راحة غدا الأربعاء من التدريبات ويستأنف الفريق مرانه يوم الخميس .

ويواصل الثنائي رضا سليم وطاهر محمد التأهيل بتدريبات منفردة على هامش المران.

وأجرى طاهر وسليم عمليات الجري حول الملعب مع تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية الخاصة بهما تحت إشراف الجهاز الطبي.

أما علي معلول ظهير أيسر الفريق فيجري آشعة جديدة خلال الـ48 ساعة المقبل من أجل الاطمئنان على حالته قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.

واشتكى معلول من شد في العضلة الخلفية وواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي لتجهيز عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.