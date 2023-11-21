انتهت في تصفيات آسيا - الأردن (0) - (2) السعودية.. 3 نقاط ثمينة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 17:56

كتب : FilGoal

السعودية - الأردن (كأس العرب)

يستضيف منتخب الأردن نظيره السعودي في مباراة مرتقبة.

وتلعب السعودية أمام الأردن ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأردن أمام السعودية.

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نهاية المباراة

ق70 هجوم متواصل من المنتخب الأردني بحثا عن تقليص النتيجة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 مطالبات من لاعبو منتخب الأردن بالحصول على ركلة جزاء لكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب.

ق29 صالح الشهري يسجل الهدف الثاني للمنتخب السعودي بعد هجمة مرتدة منظمة

ق25 محاولة جديدة من المنتخب الأردني لتسجيل هدف التعادل يبعدها دفاع المنتخب السعودي

ق16 محمد العويس حارس مرمى السعودية ينقذ فرصة هدف مؤكد للمنتخب الأردني من انفراد تام

ق10 صالح الشهري يسجل الهدف الأول للمنتخب السعودي بضربة رأسية

ق5 عرضية خطيرة من الجهة اليسرى يحولها عبد الله رديف بضربة رأسية تمر بجوار مرمى الأردن

انطلاق المباراة

الأردن السعودية تصفيات كأس العالم
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