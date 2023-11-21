كرة يد - الأهلي يواصل انتصاراته بالعلامة الكاملة بالفوز على طلائع الجيش

واصل فريق الأهلي لرجال كرة اليد انتصاراته بالعلامة الكاملة في المرحلة الأولى من دوري المحترفين.

وتغلب الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 28-25 ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من المسابقة.

ويتبقى جولتان على نهاية المرحلة الأولى من المنافسات والتي تختتم الثلاثاء المقبل بمواجهة مرتقبة بين الأهلي والزمالك.

وشهد اللقاء مشاهدة عبد الرحمن حميد حارس مرمى الأهلي بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به مع نهاية الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

وكان حميد ضمن قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والتي حصد فيها الأهلي المركز الخامس، ولكنه لم يشارك بالاتفاق مع الجهاز الفني لتأجيل عودته عقب البطولة وبداية من استئناف مسابقة الدوري.

وكان الأهلي متفوقا على طلائع الجيش في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 16-10 قبل أن يشهد الشوط الثاني عودة قوية للفريق العسكري.

ومع التعادل 22-22 نجح الأهلي في توسيع الفارق مجددا وحسم المباراة بنتيجة 28-25.

وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 39 نقطة بالعلامة الكاملة عقب مرور الجولة الثالثة عشر.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الطيران يوم الجمعة في تمام الثامنة مساء على صالة سيتي كلوب السلام.

بينما يختتم مواجهاته في المرحلة الأولى بملاقاة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل.

أما طلائع الجيش فيحل ضيفا على الزمالك في الجولة المقبلة والمقرر لها يوم الجمعة.

وتشهد النسخة الحالية من مسابقة دوري المحترفين نظاما جديدا كالآتي:

يقام دوري المحترفين من ثلاثة مراحل، وتنطلق المرحلة الأولى من 16 فريقا ويضاف إليها نقاط اعتبارية من دوري الشباب لمواليد 2004 ودوري الناشئين مواليد 2006.

أما في المرحلة الثانية فيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين.

وتقام المرحلة الثانية بنظام 14 جولة ذهابا وإيابا لتحديد المتأهلين الأربعة للمنافسة على اللقب.

ويتأهل إلى المرحلة الثالثة أصحاب المراكز الأربعة الأولى للمنافسة على لقب الدوري.

ويلعب صاحب المركز الأول أمام المركز الثاني بنظام Best of 3 لتحديد البطل والوصيف.

وتقام جميع مباريات دوري المحترفين بنظام حسم النتيجة (فائز- خاسر) وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين يتم مباشرة تطبيق قاعدة الرميات الترجيحية لتحديد الفائز.

ويحصل الفريق الفائز في الوقت الأصلي للمباراة على 3 نقاط بينما الفائز بالرميات الترجيحية على نقطتين.

أما الخاسر في الوقت الأصلي فلا يحصل على نقاط، بينما الخاسر بالرميات الترجيحية يحصل على نقطة واحدة.