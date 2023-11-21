دوري المحترفين - ريمونتادا وعودة دجلة للانتصارات في الجولة التاسعة
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 17:35
كتب : رضا السنباطي
قلب بترول أسيوط تأخره أمام "وي" بهدفين للفوز بنتيجة 3-2.
وأقيمت اليوم الثلاثاء 4 مباريات في منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين.
وانتهت نتائج 3 مباريات بالفوز فيما حسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة.
وتختتم مباريات الجولة التاسعة من منافسات دوري المحترفين بمواجهة مكادي أمام القناة.
وحقق بترول أسيوط 3 نقاط ثمينة ، سجل لـ"وي" ياسر زحلق وهدف ذاتي، فيما أحرز للبترول سعد جمال ومحمود سمكة وحسن أحمد.
وعاد وادي دجلة للانتصارات وفاز على النجوم بهدفين مقابل، وسجل محمود دياسطي وعلي حسين هدفي دجلة فيما أحرز
وتعادل دكرنس أمام طنطا بهدف لكل فريق، سجل هدف طنطا محمد عاطف، وأحرز أحمد حسني هدف دكرنس.
وتعرض جمهورية شبين لخسارة جديدة على ملعبه أمام راية بهدفين مقابل هدف.
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