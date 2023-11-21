دوري المحترفين - ريمونتادا وعودة دجلة للانتصارات في الجولة التاسعة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 17:35

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

قلب بترول أسيوط تأخره أمام "وي" بهدفين للفوز بنتيجة 3-2.

وأقيمت اليوم الثلاثاء 4 مباريات في منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين.

وانتهت نتائج 3 مباريات بالفوز فيما حسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة.

أخبار متعلقة:
بثنائية قاتلة من عبد الرحمن خالد.. مصر تختتم بطولة شمال إفريقيا بالتعادل مع المغرب مجموعة مصر - بلاتي توريه يقود بوركينا للفوز على إثيوبيا بثلاثية سكاي: فرانكفورت يتوصل لاتفاق مع مهاجم نيجيري لتعويض رحيل كولو مواني عودة درامية في الـ+94.. المغرب يهزم إيران بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي مونديال الناشئين

وتختتم مباريات الجولة التاسعة من منافسات دوري المحترفين بمواجهة مكادي أمام القناة.

وحقق بترول أسيوط 3 نقاط ثمينة ، سجل لـ"وي" ياسر زحلق وهدف ذاتي، فيما أحرز للبترول سعد جمال ومحمود سمكة وحسن أحمد.

وعاد وادي دجلة للانتصارات وفاز على النجوم بهدفين مقابل، وسجل محمود دياسطي وعلي حسين هدفي دجلة فيما أحرز

وتعادل دكرنس أمام طنطا بهدف لكل فريق، سجل هدف طنطا محمد عاطف، وأحرز أحمد حسني هدف دكرنس.

وتعرض جمهورية شبين لخسارة جديدة على ملعبه أمام راية بهدفين مقابل هدف.

الدرجة الثانية دوري المحترفين
نرشح لكم
دوري المحترفين - التاسع.. استقالة أحمد عيد عبد الملك من تدريب لافيينا دوري المحترفين - أربعة أهداف في 12 دقيقة.. الحدود يصعد للقمة بسداسية في المقاصة استشهاد والدة وشقيقة لاعب السكة الحديد في قطاع غزة الدرجة الثانية ب - الجولة 5.. الترسانة يتصدر وتعثر الأولمبي ودمنهور دوري المحترفين - عصام شعبان يستقيل من تدريب جمهورية شبين غزل المحلة يعين متحدثا رسميا طُرد أثناء الاحتفال.. مهاجم طنطا يكشف لـ في الجول حقيقة الواقعة الغريبة دوري المحترفين - محمد جودة مديرا فنيا للنجوم
أخر الأخبار
مران الأهلي - انتظام الدوليين الخميس.. واستمرار تأهيل طاهر وسليم وآشعة جديدة لـ معلول 8 دقيقة | الكرة المصرية
منافس مصر في أمم إفريقيا - كاب فيردي تهزم إسواتيني بثنائية 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
ميسي يواجه رونالدو مجددا.. إنتر ميامي ضمن البطولة الثلاثية لكأس موسم الرياض ساعة | سعودي في الجول
مباشر تصفيات آسيا - الأردن (0) - (2) السعودية.. بداية الشوط الثاني ساعة | سعودي في الجول
كرة يد - الأهلي يواصل انتصاراته بالعلامة الكاملة بالفوز على طلائع الجيش ساعة | كرة يد
دوري المحترفين - ريمونتادا وعودة دجلة للانتصارات في الجولة التاسعة ساعة | القسم الثاني
مجموعة مصر - بلاتي توريه يقود بوركينا للفوز على إثيوبيا بثلاثية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
سكاي: فرانكفورت يتوصل لاتفاق مع مهاجم نيجيري لتعويض رحيل كولو مواني 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي 4 في الجول يكشف 8 ملامح من شتاء الأهلي.. صفقة اقتربت ولاعب طلب الخروج وموقف محسن وطاهر