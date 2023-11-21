سكاي: فرانكفورت يتوصل لاتفاق مع مهاجم نيجيري لتعويض رحيل كولو مواني

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 17:00

كتب : FilGoal

آينتراخت فرانكفورت

توصل آينتراخت فرانكفورت إلى اتفاق شفهي مع النيجيري رافيو دوروسينمي مهاجم فيكتوريا بلزن من أجل ضمه في يناير المقبل، وفقًا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا.

ومن المتوقع أن يحل دوروسينمي محل راندال كولو مواني الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في الساعات الأخيرة في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن فرانكفورت تضع اللمسات الأخيرة للصفقة مع الجانب التشيكي في الوقت الحالي.

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وإذا سارت الأمور بسلاسة، فمن المتوقع أن يدفع فرانكفورت ما بين 7 إلى 8 ملايين يورو من أجل ضم المهاجم البالغ من العمر 20 عاما.

وسجل دوروسينمي 9 أهداف وصنع 6 خلال 19 مباراة لعبها هذا الموسم.

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يحتل فرانكفورت حاليا المركز السابع في الدوري الألماني، بفضل أهداف عمر مرموش الذي عوض رحيل كولو مواني في مركز المهاجم الصريح بعض الأحيان.

وسجل الدولي المصري 10 أهداف وصنع 2 في 19 مباراة لعبها مع فرانكفورت هذا الموسم.

يذكر أن مرموش انتقل إلى فرانكفورت الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فولفسبورج.

عمر مرموش كولو مواني آيتنراخت فرانكفورت رافيو دوروسينمي
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