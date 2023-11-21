بثنائية قاتلة من عبد الرحمن خالد.. مصر تختتم بطولة شمال إفريقيا بالتعادل مع المغرب

اختتم منتخب مصر للشباب مشاركته في بطولة شمال إفريقيا بالتعادل مع المغرب بهدفين لكل فريق.

سجل عبد الرحمن خالد هدفي مصر في المباراة.

التعادل رفع رصيد المغرب للنقطة السابعة لينهي البطولة في المركز الثاني خلفا لمنتخب تونس الذي توج باللقب بتحقيق العلامة الكاملة.

بينما ارتفع رصيد مصر عند النقطة الخامسة في المركز الثالث.

افتتح المغرب التسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق ياسر سباري برأسية من داخل منطقة الجزاء.

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جووووووول⚽💥.. ياسر سباري يسجل الهدف الأول لمنتخب المغرب في مرمى منتخب مصر

(مصر 0- 1 المغرب)#ONTime_Sports pic.twitter.com/yFSUgt7L4b — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 21, 2023

وكاد منتخب المغرب أن يضيف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول ولكن الكرة جاءت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة الـ 68 تمكن المغرب من تسجيل الهدف الثاني عن طريق رشاد فتح الله.

وكثف منتخب مصر محاولاته لتقليص الفارق في الدقائق الأخيرة.

وأنقذ مدافع المغرب الهدف الأول لمصر من على خط المرمى في الدقيقة الـ 81.

وبعد دقيقتين فقط قلص عبد الرحمن خالد النتيجة بمقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

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جووووووول⚽💥.. عبد الرحمن خالد يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى منتخب المغرب

(مصر 1- 2 المغرب)#ONTime_Sports pic.twitter.com/U1dB1XlyT9 — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 21, 2023

وعاد عبد الرحمن لتسجيل التعادل برأسية في الدقيقة الـ 93 بعد عرضية رائعة من عمر خضر.

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