بثنائية قاتلة من عبد الرحمن خالد.. مصر تختتم بطولة شمال إفريقيا بالتعادل مع المغرب

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 17:00

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

اختتم منتخب مصر للشباب مشاركته في بطولة شمال إفريقيا بالتعادل مع المغرب بهدفين لكل فريق.

سجل عبد الرحمن خالد هدفي مصر في المباراة.

التعادل رفع رصيد المغرب للنقطة السابعة لينهي البطولة في المركز الثاني خلفا لمنتخب تونس الذي توج باللقب بتحقيق العلامة الكاملة.

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بينما ارتفع رصيد مصر عند النقطة الخامسة في المركز الثالث.

افتتح المغرب التسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق ياسر سباري برأسية من داخل منطقة الجزاء.

وكاد منتخب المغرب أن يضيف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول ولكن الكرة جاءت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة الـ 68 تمكن المغرب من تسجيل الهدف الثاني عن طريق رشاد فتح الله.

وكثف منتخب مصر محاولاته لتقليص الفارق في الدقائق الأخيرة.

وأنقذ مدافع المغرب الهدف الأول لمصر من على خط المرمى في الدقيقة الـ 81.

وبعد دقيقتين فقط قلص عبد الرحمن خالد النتيجة بمقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد عبد الرحمن لتسجيل التعادل برأسية في الدقيقة الـ 93 بعد عرضية رائعة من عمر خضر.

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بثنائية قاتلة من عبد الرحمن خالد.. مصر تختتم بطولة شمال إفريقيا بالتعادل مع المغرب ساعة | منتخب مصر
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