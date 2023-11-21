Gaming - تقرير: إضافة شخصية إيمينيم للعبة فورتنايت

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 16:40

كتب : FilGoal

إيمينيم في لعبة فورتنايت

كشف موقع Hypex المتخصص في أخبار لعبة Forntite عن الاستعداد لإضافة شخصية إيمينيم.

شخصية إيمينيم ستتم إضافتها في نهاية الفصل الرابع من اللعبة.

إيمينيم هو أحد أشهر مغنيين الراب في العالم.

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شخصية إيمينيم ستكون متوفرة للاعبين الذيم يرغبون في شرائها من متجر اللعبة.

وينضم إيمينيم للعديد من الشخصيات التي تمت إضافتها لـ Fortnite أحد أشهر الألعاب الإلكترونية في العالم.

وسبق للعبة عقد شراكات مع شخصيات من مسلسل Stranger things ومسلسل Invincible وأسطورة الفورمويولا 1 لويس هاملتون والمغنية ليدي جاجا.

Fortnite تم إصدارها عام 2017 بشكل مجاني على أجهزة بلايستيشن وx-box والكومبيوتر وأصبحت أحد أكثر الألعاب شعبية في العالم.

فورنتايت
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