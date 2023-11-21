مران الزمالك - انتظام زيزو والجزيري وتأهيل الونش

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 16:25

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد سيد زيزو - الزمالك ضد المقاولون

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الفريق حصل على راحة من التدريبات أمس الاثنين بعد الفوز على الهلال الليبي بثلاثية دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر يوم الأحد الماضي على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وعقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات.

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وشهدت الجلسة بعض الرسائل التحفيزية من المدير الفني للاعبين، قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل ليبيا في بطولة كأس الكونفدرالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وتحدث معتمد جمال خلال جلسته مع اللاعبين، عن أهمية المباراة وضرورة الفوز وحصد الثلاث نقاط، لاسيما و أن اللقاء يأتي في بداية مشوار دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

وشرح القائم بأعمال المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين، لتنفيذها في مران اليوم لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام بطل ليبيا.

وانتظم أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق في التدريبات الجماعية عقب المشاركة مع المنتخب الأول في مباراتي جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

واكتفى زيزو بالمشاركة في الجزء البدني من التدريبات، قبل خوض تدريبات تأهيلية فردية خاصة، وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق منعًا لتعرضه للإرهاق.

وعقد معتمد جمال جلسة سريعة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للحديث عن موقف بعض اللاعبين المصابين وآخر تطورات البرامج التأهيلية الموضوعة لهم خلال الفترة الماضية.

وانتظم سيف الدين الجزيري في تدريبات الزمالك بعد تماثله للشفاء من الإصابة في العضلة الخلفية.

وخاض محمود حمدي "الونش" ومصطفى شلبي وعبد الله جمعة ومحمود علاء تدريبات تأهيلية على هامش المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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