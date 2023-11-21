كرة يد – تقديم موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد تغيير موعد بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر شهر يناير المقبل.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد عام 2024.

واستقر منتخب مصر لرجال كرة اليد على مواجهة غينيا في افتتاح كأس الأمم الإفريقية.

ويقام لقاء الافتتاح يوم 17 من شهر يناير المقبل على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

وقرر الاتحاد الإفريقي تقديم موعد البطولة لتنطلق يوم 17 يناير وتستمر حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

وذلك بدلا من إقامتها يوم 19 يناير وحتى 29 من الشهر ذاته.

وأسفرت قرعة كأس إفريقيا لكرة اليد عن مجموعة سهلة لمنتخب مصر والتي تستضيفها مصر في يناير 2024.

وشهدت القرعة مواجهات عربية قوية بين ليبيا والجزائر والمغرب في المجموعة الثالثة.

وجاءت نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: رواندا – زامبيا - الكونغو الديموقراطية - كاب فيردي

المجموعة الثانية: الكونغو – الكاميرون - غينيا - مصر

المجموعة الثالثة: ليبيا – الجابون - الجزائر - المغرب

المجموعة الرابعة: كينيا – نيجيريا - أنجولا - تونس