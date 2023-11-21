مدرب هولندا يلمح لإراحة فان دايك قبل مواجهة سيتي المرتقبة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 16:05

كتب : FilGoal

فان دايك مع إرلينج هالاند - ليفربول ضد مانشستر سيتي

ألمح رونالد كومان مدرب هولندا لإمكانية إراحة فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة عقب فترة التوقف الدولي.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي ظهر السبت، بينما يلعب منتخب هولندا الذي ضمن التأهل لنهائيات يورو 2024 مباراته الأخيرة في التصفيات ضد جبل طارق مساء الثلاثاء.

وقال كومان في تصريحات للصحفيين: "فان دايك سيلعب ضد مانشستر سيتي ظهر السبت، هل قررت إراحته في لقاء جبل طارق يوم الثلاثاء؟ ربما".

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وأوضح المدرب الهولندي أنه قد يريح بعض الأساسيين أمام جبل طارق ليمنح الفرصة للبدلاء.

وحجز منتخب هولندا بطاقة تأهله لنهائيات يورو 2024 بالفوز على أيرلندا بهدف دون رد في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

بفضل هدف فوت فيجورست في بداية اللقاء حسم منتخب هولندا تأهله ليورو 2024.

ورفع منتخب هولندا رصيده 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن اليونان قبل جولة واحدة على النهاية.

ويتفوق منتخب هولندا في المواجهات المباشرة على اليونان حيث فاز ذهابا وإيابا بنتيجتي 3-0 و1-0.

بطل يورو 1988 تأهل للمرة الـ 11 في تاريخه للبطولة الأوروبية، ويأمل أن يكرر ما فعله منذ 35 عندما حقق لقبه الوحيد.

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