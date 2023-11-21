رغم التأهل لـ يورو 2024.. مدرب التشيك يقدم استقالته

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 15:16

كتب : FilGoal

هولندا - التشيك

تقدم ياروسلاف شيلهافي مدرب منتخب التشيك باستقالته من تدريب الفريق رغم نجاحه في التأهل لنهائيات يورو 2024.

وقال شيلهافي في تصريحات للصحفيين: "رغم أننا سعداء الآن بالتأهل، لكني اتخذت قرار عدم الاستمرار قبل خوض مباراة مولدوفا".

وأضاف "أخبرت بيتر فوسكا رئيس الاتحاد التشيكي لكرة القدم بقراري".

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وأكمل "في بعض الأحيان لا أفهم سبب الغضب الموجه نحوي".

وواصل "لقد تعرضت لضغط كبير لدرجة تفوق فهمها، وكل ذلك أسهم في قراري بالرحيل".

ياروسلاف تولى تدريب منتخب بلاده منذ 2018.

منتخب التشيك انتصر على مولدوفا 3-0 وضمن التأهل يورو 2024 بعد احتلال وصافة المجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة، مثل منتخب ألبانيا المتصدر بفارق المواجهات المباشرة.

وبذلك تأهل منتخب التشيك لنهائيات البطولة القارية للمرة الثامنة على التوالي.

التشيك يورو 2024 ياروسلاف شيلهافي
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