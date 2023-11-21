انتهت شمال إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) المغرب

بثنائية قاتلة من عبد الرحمن خالد.. مصر تختتم بطولة شمال إفريقيا بالتعادل مع المغرب

غرابة لـ في الجول: لم يصلنا إخطار رسمي من كاف بشأن قائمة أمم إفريقيا.. وندرس المعسكر

وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد ثنائية سيراليون

مصطفى محمد: لدي مدرب شخصي ليطورني.. وهذا من أفضل الأجيال في تاريخ مصر

عمر مرموش: هذا هو الفارق بين اللعب في المنتخب وفرانكفورت