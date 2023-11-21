انتهت شمال إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) المغرب

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 15:00

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد المغرب في بطولة شمال إفريقيا للشباب.

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نهاية المباراة

ق93. جووووول قاااتل لمصر عت طريق عبد الرحمن خالد.

ق83. جووووول راائع لمنتخب مصر عن طريق عبد الرحمن خالد بمقصية.

ق81. مدافع المغرب يمنع هدف تقليص الفارق من على خط المرمى.

ق68. هدف ثاني للمغرب عن طريق رشاد فتح الله.

ق66. إصابة معتز محمد لاعب منتخب مصر بعد اصطدام الكرة برأسه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. الهدف الثاني يضيع من منتخب المغرب.

ق7. هدف أول لمنتخب المغرب برأسية عن طريق ياسر سباري

بداية المباراة

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مصر المغرب بطولة شمال إفريقيا للشباب
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