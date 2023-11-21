استراحة شمال إفريقيا للشباب - مصر (0)-(1) المغرب.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 15:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد المغرب في بطولة شمال إفريقيا للشباب.
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نهاية الشوط الأول
ق45. الهدف الثاني يضيع من منتخب المغرب.
ق7. هدف أول لمنتخب المغرب برأسية عن طريق ياسر سباري
بداية المباراة
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