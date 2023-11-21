استراحة شمال إفريقيا للشباب - مصر (0)-(1) المغرب.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 15:00

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

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نهاية الشوط الأول

ق45. الهدف الثاني يضيع من منتخب المغرب.

ق7. هدف أول لمنتخب المغرب برأسية عن طريق ياسر سباري

بداية المباراة

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مصر المغرب بطولة شمال إفريقيا للشباب
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