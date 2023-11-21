بطولة شمال إفريقيا - عمرو خالد يقود هجوم منتخب مصر للشباب ضد المغرب

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 14:55

كتب : FilGoal

وائل رياض - مدرب منتخب مصر للشباب

أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 تشكيل الفراعنة لمواجهة المغرب في آخر مباريات بطولة شمال إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر للشباب ضد المغرب في بطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس للمنتخبات مواليد 2005.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

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المرمى: عبد المنعم تامر

الدفاع: محمد سمير – معتز محمد – أحمد عابدين – يوسف سيد

الوسط: مهند علي – مهاب سامي – محمد السيد

الهجوم: مروان محمود – عمرو خالد – كريم حامد

وكان منتخب مصر تعادل في أول مباراة ضد ليبيا بهدف لمثله، ثم فاز على الجزائر بثلاثية دون رد.

وأخيرا خسر المباراة الثالثة أمام تونس بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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