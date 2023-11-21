تعرف على المتنافسين في جميع جوائز جلوب سوكر 2023

تقام حاليا مرحلة التصويت على جميع جوائز جلوب سوكر لعام 2023 من مجلس دبي الرياضي.

ويوجد عدة جوائز مختلفة لجلوب سوكر مثل أفضل لاعب ولاعبة في العام واللاعب المفضل للجماهير وأفضل نادي في الكرة للرجال والسيدات ومدير فني.

وكذلك أفضل لاعب ونادي في الشرق الأوسط، ويتواجد النادي الأهلي ومدربه مارسيل كولر.

جائزة أفضل نادي في العالم

وأعلنت اللجنة المنظمة تنافس 20 ناديا على جائزة أفضل ناد في العالم لعام 2023، وهم، الأهلي وروما ويونيون برلين وفينورد وفلومنينزي وبايرن ميونخ وإشبيلية وإنتر ميلان ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وأرسنال وبوكا جونيورز والهلال واتحاد جدة والوداد وأوراوا ريد دياموندز وبنفيكا ووست هام يونايتد.

وشهدت القائمة خروج أندية بحجم ريال مدريد ويوفنتوس وليفربول.

ريال مدريد هو الفريق المتوج بجائزة جلوب سوكر لعام 2022.

جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط

ينافس الأهلي على جائزة أفضل فريق في الشرق الأوسط، ضد 4 فرق سعودية (الهلال والنصر واتحاد جدة والشباب)، و2 من قطر(الدحيل والريان)، وشباب أهلي دبي الإماراتي.

أفضل لاعب في الشرق الأوسط

وينافس محمد الشناوي حارس الأهلي على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.

ويتنافس حارس منتخب مصر على الجائزة ضد نجوم بحجم كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي وكريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة ورياض محرز جناح أهلي جدة.

المتنافسون على الجائزة هم:

محمد الشناوي - الأهلي المصري

رياض محرز - أهلي جدة السعودي

كريم بنزيمة - اتحاد جدة السعودي

عبد الرزاق حمد الله - اتحاد جدة السعودي

مراد باتنا - الفتح السعودي

سالم الدوسري - الهلال السعودي

أليخاندرو روميرو - العين الإماراتي

على مبخوت - الجزيرة الإماراتي

أوديون إيجالو - الوحدة السعودي

أندرسون تاليسكا - النصر السعودي

كريستيانو رونالدو - النصر السعودي

ميشيل أولانجا - الدحيل القطري

جائزة أفضل مدرب في العالم

بينما يتنافس السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023.

وينافس كل من:

كارلو أنشيلوتي – ريال مدريد الإسباني

ميكيل أرتيتا – أرسنال الإنجليزي

سيموني إنزاجي – إنتر ميلان الإيطالي

روبرتو دي زيربي – برايتون الإنجليزي

لويس دي لا فوينتي – منتخب إسبانيا

جوناثان جيرالديز – فريق برشلونة الإسباني للكرة النسائية

بيب جوارديولا – مانشستر سيتي الإنجليزي

ستيفانو بيولي – ميلان الإيطالي

ليونيل سكالوني – منتخب الأرجنتين

لوتشيانو سباليتي – منتخب إيطاليا

أليساندرو سبونيا – فريق روما الإيطالي للكرة النسائية

توماس توخيل – بايرن ميونيخ الألماني

سارينا فيجمان – منتخب إنجلترا للكرة النسائية

تشافي – برشلونة الإسباني

جائزة أفضل لاعبة في العالم

أيتانا بونماتي – برشلونة الإسباني

ميلي برايت – منتخب إنجلترا

ليندا كايسيدو – ريال مدريد الإسباني

أولجا كارمونا – إشبيلية الإسباني

راشيل دالي – أستون فيلا الإنجليزي

ديبينيا – كنساس سيتي الأمريكي

كاديدياتو دياني – ليون الفرنسي

ماري إيربس – مانشستر يونايتد الإنجليزي

إسثير جونزاليز – جوثام الأمريكي

باتريسيا جويخارو – برشلونة الإسباني

وي هاسيجاوا – مانشستر سيتي الإنجليزي

أماندا ليستدت – أرسنال الإنجليزي

سام كير – نشيلسي الإنجليزي

مابي ليون – برشلونة الإسباني

أسيسات أوشوالا – برشلونة الإسباني

سلمى بارالويلو – برشلونة الإسباني

أليكاساندرا بوب – فولفسبورج الألماني

ويندي رينارد – ليون الفرنسي

فريدولينا رولفو – برشلونة الإسباني

جورجينا ستانواي – بايرن ميونيخ الألماني

جائزة اللاعب المفضل للجماهير:

جود بيلينجهام – ريال مدريد الإسباني

إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي الإنجليزي

هاري كين – بايرن ميونيخ الألماني

روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة الإسباني

كيليان مبابي – باريس سان جيرمان الفرنسي

ليونيل ميسي – إنتر ميامي الإمريكي

نيمار – الهلال السعودي

كريستيانو رونالدو – النصر السعودي

محمد صلاح – ليفربول الإنجليزي

فينيسيوس جونيور – ريال مدريد الإسباني

جائزة أفضل نادي للكرة النسائية

أياكس – هولندي

أرسنال - إنجليزي

برشلونة - إسباني

بايرن مينيخ - ألماني

بنفيكا - برتغالي

تشيلسي - إنجليزي

ليون - فرنسي

بورتلاند ثورنس – أمريكي

روما - إيطالي

فولفسبورج – ألماني

جائزة أفضل لاعب خط وسط

نيكولو باريلا – إنتر ميلان الإيطالي

جود بيلينجهام – ريال مدريد الإسباني

لوكا مودريتش – ريال مدريد الإسباني

رودري – مانشستر سيتي الإنجليزي

مارتين أوديجارد – أرسنال الإنجليزي

برناردو سيلفا – مانشستر سيتي الإنجليزي

كيفن دي بروينه - مانشستر سيتي الإنجليزي

بيدري – برشلونة الإسباني

إلكاي جوندوجان – برشلونة الإسباني

ديكلان رايس – أرسنال الإنجليزي

جائزة أفضل لاعب شاب في العالم

وينافس عمر فايد المصري الجنسية لاعب نوفي بازار الصربي المعار من فنربخشة على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم من جلوب سوكر.

سعود عبد الحميد – الهلال السعودي

فراس البريكان – الأهلي السعودي

تياجو ألمادا – أتلانتا الأمريكي

توماسو بالدانزي – إيمبولي الإيطالي

أليخاندرو بالدي – برشلونة الإسباني

إدواردو كامافينجا – ريال مدريد الإسباني

أردا جولر – ريال مدريد الإسباني

بيدري – برشلونة الإسباني

فلوريان فيرتز – باير ليفركوزن الألماني

جود بيلينجام – ريال مدريد الإسباني

تشيزاري كاسادي – ليستر سيتي الإنجليزي

إيفان فيرجسون – برايتون الإنجليزي

يوسكو جفارديول – مانشستر سيتي الإنجليزي

أنتونيو سيلفا – بنفيكا البرتغالي

لامين جمال – برشلونة الإسباني

فيكتور بونيفيس – باير ليفركوزن الألماني

عثمان ديوماندي – سبورتينج لشبونة البرتغالي

إنزو فيرنانديز – تشيلسي الإنجليزي

راسموس هويلوند – مانشستر يونايتد الإنجليزي

تشافي سيمونس – لايبزج الألماني

وارن زاير إمري – باريس سان جيرمان الفرنسي

مويسيس كايسيدو – تشيلسي الإنجليزي

جيريمي دوكو – مانشستر سيتي الإنجليزي

جافي – برشلونة الإسباني

جمال موسيالا – بايرن ميونيخ الألماني

ماتيس تيل – بايرن ميونيخ الألماني

وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم 19 يناير المقبل في الإمارات، أثناء إقامة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار وكأس أمم آسيا في قطر.