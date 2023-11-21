منافس الأهلي المحتمل - كانتي يغيب عن صفوف اتحاد جدة إلى كأس العالم للأندية

سيغيب الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة عن مباريات فريقه حتى انطلاق كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وأفاد النادي في بيان أن كانتي سيغيب لمدة 3 أسابيع قادمة بسبب الإصابة.

الإصابة هي الأولى للبالغ من العمر 32 عاما في موسمه الأول مع النمور.

وبات من المؤكد غياب كانتي عن 5 مباريات قادمة لفريقه، وهي التي تسبق كأس العالم للأندية الذي ينطلق في السعودية يوم 12 ديسمبر المقبل.

سيخوض الفريق 5 مباريات في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا قبل بدء منافسات مونديال الأندية.

أول هذه المباريات ستكون في الدوري السعودي الجمعة المقبل حين يحل ضيفا على الاتفاق.

ثم يخرج لملاقاة أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا يوم الاثنين.

ويعود النمور لمنافسات الدوري السعودي يوم الخميس بمواجهة الخليج.

فيما يستقبل سباهان اصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا يوم الاثنين التالي.

مواجهة ضمك في الجولة 16 من الدوري السعودي يوم الخميس ديسمبر ستكون الأخيرة لاتحاد جدة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويبدأ الإتي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي يوم 12 ديسمبر.

الفائز من المواجهة سيلعب ضد الأهلي المصري في ربع نهائي البطولة التي تستضيفها السعودية.

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