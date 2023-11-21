gaming - تعرف على كيفية تجربة لعبة Suicide squad مجانا قبل إصدارها

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 14:23

كتب : FilGoal

لعبة Suicide squad

أعلنت شركة WB إتاحة نسخة تجريبية من لعبة Suicide squad بشكل مجاني بعض اللاعبين.

النسخة التجريبية سيتم إصدارها خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر.

اللعبة لا تزال تحت التطوير ولكن النسخة التجريبية ستهدف لتجربتها من قبل اللاعبين لمعرفة عيوبها من أجل تحسينها.

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النسخة التجريبية ستكون مغلقة ولا تشمل اللعبة أونلاين ووفقا للشركة فإنها ستحتوي على بعض التفاصيل الصغيرة من اللعبة فقط وليست التجربة بالكامل.

وستتوفر النسخة التجريبية لأجهزة PS5 و X-BOX series s وأجهزة الكومبيوتر.

وللحصول على النسخة التجريبية كل ما عليك هو الذهاب لموقع اللعبة الإكتروني وتسجيل اسمك والتوقيع على اتفاقية عدم الإفصاح عن محتواها.

وأصحبت إمكانية شراء اللعبة بشكل مبكر متوفرة حاليا أيضا على موقعها الإلكتروني.

للدخول على موقع اللعبة من هنا

ولعبة Suicide squad هي لعبة مكونة من شخصيات شريرة في عالم DC وستحارب خلالها الشخصيات الأبطال في فرقة العدالة.

وستجري أحداث اللعبة في مدينة ميتروبوليس الخيالية التي يعيش فيها سوبرمان.

ومن المنتظر أن تصدر اللعبة بشكل رسمي يوم 30 يناير المقبل.

لعبة Suicide squad gaming
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