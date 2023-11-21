مولر: لن أعتزل بنهاية الموسم

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 13:59

كتب : FilGoal

توماس مولر - بايرن ميونيخ وبرشلونة

نفى توماس مولر نجم بايرن ميونيخ رغبته في انتهاء مشواره مع كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

البالغ من العمر 34 عاما ينتهي عقده مع بايرن بنهاية موسم 2023-2024.

وقال مولر في تصريحات نشرتها جريدة بيلد: "أريد بالتأكيد أن ألعب موسم آخر بعد موسم 2023-2024. هذه هي خطتي".

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وأضاف "ما زلت أستمتع بوجودي في الملعب، أتمنى أن يكون هذا واضحا".

ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد للمحادثات الأولية بين مولر وبايرن في الأسابيع المقبلة، لكن تمديد العقد ليس مؤكدًا بنسبة 100٪، حسب بيلد.

ويتقاضى مولر حاليا 20 مليون يورو سنويا، ومن المرجح أن يتم تخفيض راتبه في حالة التجديد.

ويرى توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ أنه ما زال ينتظره مشوار طويل في دوري أبطال أوروبا بعد مسيرة طويلة مع الفريق البافاري.

قبل أسابيع، وصل مولر إلى الفوز رقم 100 مع بايرن في دوري الأبطال عقب الفوز على مانشستر يونايتد 4-3 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال مولر وقتها عبر شبكة "سكاي سبورت ألمانيا": "100 فوز في دوري أبطال أوروبا ؟ عندما تنظر إلى الماضي فقد كانت رحلة طويلة مجنونة عبر الزمن قضيتها هنا في دوري أبطال أوروبا، لكنني لم أصل للنهاية بعد. دور المجموعات محطة عبور لباقي المشوار".

توماس مولر هو أكثر لاعب في تاريخ ناديه يتوج بلقب الدوري الألماني.

فقد وصل توماس مولر للقب الدوري الألماني رقم 12 في تاريخه متفوقا على زميله في الفريق مانويل نوير.

ويأتي مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ في المركز الثاني بعدما حقق 11 لقبا للدوري الألماني.

ويعد مولر ونوير هما فقط من استطاعا الفوز بلقب الدوري الألماني 11 مرة متتالية.

وفي المركز الثالث يأتي روبرت ليفاندوفسكي ودافيد ألابا ولكل منهما 10 بطولات دوري.

في نهاية الموسم الماضي، حصد بايرن لقب الدوري الألماني للمرة رقم 11 على التوالي، كأول فريق في الدوريات الخمسة الكبرى يفعل هذا الأمر.

كما فاز بايرن بلقب الدوري الألماني للمرة 32 في تاريخه وبالنظام الاحترافي للبطولة.

بايرن ميونيخ توماس مولر
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