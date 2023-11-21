موندو: برشلونة سيحاول تعويض جافي من توتنام

يسعى نادي برشلونة لضم لاعب وسط جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعويض غياب لاعبه جافي.

وتلقى برشلونة ضربة قوية بعد إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال تواجده مع منتخب إسبانيا.

وتأكد غياب جافي لنهاية الموسم الجاري، وأيضا لن يلحق منتخب إسبانيا في الصيف المقبل ليشارك معه في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة سيحاول ضم جيوفاني لو سيلسو لاعب وسط توتنام ومنتخب الأرجنتين.

وسيحاول برشلونة ضم اللاعب على سبيل الإعارة في ظل انفتاح توتنام على رحيله وعدم التمسك به.

وخرج لو سيلسو من حسابات أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنام منذ بداية الموسم الجاري.

ولم يشارك لو سيلسو مع توتنام في الدوري الإنجليزي هذا الموسم في أي مباراة بشكل أساسي، وظهر 3 مرات فقط كبديل.